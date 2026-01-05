Cerca

Tre accessori in offerta per affrontare pioggia e freddo alla guida di moto e scooter

Come migliorare comfort e sicurezza durante l'inverno.

Tre accessori in offerta per affrontare pioggia e freddo alla guida di moto e scooter
Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 5 gen 2026

Guidare una moto o uno scooter in pieno inverno non significa soltanto affrontare il freddo pungente e il fastidio di avere le mani bagnate. Chi usa le due ruote per andare al lavoro o all’università, o semplicemente per spostarsi in città, sa bene cosa vuol dire trovarsi in mezzo al traffico sotto la pioggia, con le mani ghiacciate e il vento che penetra dal collo. Una condizione che espone il proprio corpo ai malanni di stagione e che può compromettere la concentrazione, ridurre la sensibilità nei comandi e aumentare la possibilità di errori. Ecco perché questi accessori in offerta possono davvero fare la differenza.

Guanti, scaldacollo e coprigambe

Le mani sono la parte del corpo più esposta al freddo. A basse temperature, anche pochi minuti di guida possono causare un irrigidimento delle dita e una presa meno sicura sul manubrio. I guanti invernali impermeabili con funzione touch, oggi in offerta a meno di 20€,  rappresentano una soluzione completa per chi cerca un buon compromesso tra comfort e protezione.

Guanti Moto Invernali Riscaldati Touch Motocross Scooter Impermeabili Uomo Donna

20,13
La struttura rinforzata con guscio rigido sulle nocche e sulle dita, la fodera antivento e la presenza di materiale antiscivolo sul palmo permettono di mantenere sempre il controllo.

Un altro punto critico per i motociclisti è il collo, spesso esposto a raffiche di vento che aumentano la dispersione del calore corporeo. In questo caso, uno scaldacollo esteso fino al petto può offrire una protezione più efficace rispetto ai tradizionali modelli che non riescono a coprire tutta la superficie corporea esposta al vento.

Scaldacollo Moto Invernale Antivento, Scaldacollo Regolabile per Petto E Spalle,

30,99
Il modello in offerta su eBay si distingue perché unisce materiali isolanti sottili e traspiranti con tessuti impermeabili, garantendo libertà di movimento e adattabilità. Inoltre, la possibilità di regolare la chiusura tramite zip e velcro consente di adattare il capo a diverse corporature e stili di guida.

A completare la dotazione di ogni motociclista durante la stagione invernale c’è il coprigambe. Sotto la pioggia, infatti, le gambe sono le prime a bagnarsi e raffreddarsi, soprattutto nei tragitti urbani con continue soste e ripartenze.

COPRIGAMBE FELPATO UNIVERSALE SCOOTER REGOLABILE IMPERMEABILE ANTIVENTO MOTO

39,79
Il coprigambe universale con interno felpato e fissaggio regolabile, in offerta a meno di 40€, è pensato proprio per chi usa lo scooter anche d’inverno. Si installa facilmente, senza interferire con la guida, e offre una protezione ampia contro acqua e vento laterale. Quando non serve, può essere ripiegato nella sua borsa e riposto sotto la sella o nel bauletto.

