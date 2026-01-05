Toyota stuzzica i fan: al Salone di Tokyo, Toyoda porterà una sportiva con motore centrale

Toyota potrebbe presentare una sorpresa al Salone dell’Auto di Tokyo che prenderà il via tra pochi giorni. Per il momento ci sono solo ipotesi ma tutto è partito da un video pubblicato su X dall’account Toyota Gazoo Racing. Al suo interno c’è uno scambio di battute tra Akio Toyoda ​​e un membro dello staff in cui “Morizo” (questo è il soprannome di Toyoda) ha rivelato di avere un nuovo veicolo a due posti con motore centrale che sarà personalizzato ed esposto al Salone. Di che auto si tratta? Non è stato detto. Potrebbe trattarsi dell’ultima evoluzione del concept GR Yaris M che il presidente di Toyota ha già avuto modo di testare. Ma potrebbe trattarsi anche di altro.

E SE FOSSE…?

Chiaramente, questo video ha attirato l’attenzione dei fan della casa automobilistica che sperano che Toyota possa fare qualche annuncio importante. Visto che poco tempo fa era emersa la notizia che la casa automobilistica aveva registrato il marchio “GR MR2“, c’è chi spera che Toyota possa annunciare al Salone giapponese il ritorno della MR2. Pare comunque una possibilità davvero remota. Comunque, anche se sembra più probabile la presenza di una GR Yaris M personalizzata, di ufficiale non c’è niente e quindi sognare non costa nulla.

Non possiamo comunque nemmeno escludere che Toyoda abbia preso un vecchio modello, magari proprio una MR2 di vecchia generazione, per poi riportarlo in vita attraverso una serie di aggiornamenti e personalizzazioni. E se quest’auto misteriosa non fosse nemmeno una Toyota? A Salone dell’Auto di Tokyo de 2024, Toyoda si era presentato su di una Suzuki Jimny. In ogni caso, è improbabile che si tratti di un modello di serie inedito dato che al Salone un ruolo da protagonista lo rivestirà la nuova GR GT, la nuova supercar V8 presentata all’inizio del mese di dicembre. In ogni caso, ci stiamo avvicinando alla data di aperture del Salone. A quel punto capiremo meglio i prossimi piani di Toyota Gazoo Racing.