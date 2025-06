Elicotteri e barche sulla Costiera Amalfitana, Uber rivoluzione la mobilità per l'estate

Con l’estate alle porte, Uber ha deciso di proporre nuovi servizi di trasporto in Italia, in particolare dedicati ad alcune prestigiose località turistiche. In questo caso, servizi pensati soprattutto per chi non ha problemi di budget e non si fa problemi a pagare qualche centinaia di euro per il trasporto. Di che novità parliamo? Della possibilità di poter godere delle bellezze della Costiera Amalfitana in elicottero o in barca grazie ad Uber Copter e Uber Boat.

IN GITA A CAPRI IN ELICOTTERO

Uber Copter permetterà ai viaggiatori di prenotare trasferimenti privati ​​in elicottero tra Sorrento e Capri direttamente dall’app Uber. Partendo da un eliporto di Sorrento, il nuovo servizio offrirà a gruppi fino a 6 persone un’escursione giornaliera a Capri in un elicottero con doppio pilota. Il prezzo del biglietto? 250 euro a persona e quindi 1.500 euro complessivi per un gruppo di 6 persone. I trasferimenti da e per l’elicottero sono inclusi da qualsiasi punto della Costiera Amalfitana.

E PER CHI PREFERISCE LA BARCA…

Pet chi invece preferisce il fascino delle gite in barca, Uber Boat propone tour ​​per un massimo di 12 persone. Salpando da Sorrento Marina, gli ospiti potranno godere di una crociera di 4 ore lungo la costa a bordo di un Gozzo 35. Ogni escursione include uno skipper personale e snack e bevande gratuiti. Uber Copter e Uber Boat saranno prenotabili tramite l’app Uber da qualsiasi parte d’Italia a partire da mercoledì 25 giugno, con almeno 48 ore di anticipo. I servizi estivi saranno operativi ogni sabato e domenica dal 26 luglio al 24 agosto.



Uber amplierà anche le sue opzioni di trasporto tradizionale, lanciando quest’estate il suo servizio di corse programmate,, lungo la Costiera Amalfitana. Grazie alla possibilità di prenotare le corse in anticipo, i viaggiatori potranno evitare la folla durante quella che si prevede sarà una delle estati più affollate di sempre, in seguito all’arrivo dei voli internazionali dall’aeroporto di Salerno.