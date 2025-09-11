Mercedes smentisce: non metteremo i motori BMW nelle nostre auto

Alla fine è arrivata una secca smentita. Mercedes ha negato le voci che la davano in trattativa con BMW per una fornitura di motori da utilizzare sulle sue vetture. L’indiscrezione era emersa in agosto. La rivista tedesca Manager Magazin aveva raccontato che la casa della Stella fosse in trattative avanzate per la fornitura di motori 4 cilindri da parte della Casa di Monaco di Baviera, da utilizzare anche in abbinamento con i sistemi Plug-in. Si sarebbe trattato di un modo di poter disporre di motori moderni e conformi ad Euro 7, riducendo i costi di sviluppo. In realtà, questa ricostruzione è stata smentita da parte di Markus Schaefer, CTO e membro del consiglio di amministrazione di Mercedes, parlando con Autocar al Salone di Monaco. Anzi, il manager tedesco ha pure aggiunto che la nuova famiglia di motori chiamata FAME (Family of Modular Engines) è già pronta per soddisfare la normativa Euro 7.

I NUOVI MOTORI MERCEDES

Non ho messo io in giro la notizia. Abbiamo completamente riprogettato il nostro portafoglio di motori a quattro e sei cilindri, dando vita alla cosiddetta famiglia FAME. È stata aggiornata alle normative sulle emissioni EU7, China 7 e USA. Inoltre, abbiamo creato un nuovo V8, quasi ultimato, conforme alla normativa EU7, ad alte prestazioni e completamente nuovo. E continueremo a offrire anche i V12.

Mercedes ha quindi lavorato per realizzare motori moderni ed efficienti, conformi con tutte le ultime normative sulle emissioni. Unità a 4, 6 e 8 cilindri e come ha rimarcato Markus Schaefer, la casa automobilistica continuerà a proporre ancora motorizzazioni V12 fino a che sarà possibile. Insomma, Mercedes sta continuando ad investire sulle motorizzazioni tradizionali e non c’è alcun accordo con BMW per la fornitura di motori 4 cilindri. Schaefer insiste dunque sul fatto che Mercedes ha investito molto per garantirsi l’autosufficienza.