Volkswagen all’IAA 2025: gamma rinnovata e nuovi modelli in arrivo

L’IAA Mobility di Monaco è per Volkswagen la vetrina durante la quale non solo lanciare nuovi modelli, ma anche per presentare la sua rinnovata strategia pensata per riaffermare la propria identità in un mercato sempre più competitivo (e complesso). A raccontare questa visione del futuro del marchio, frutto di tre anni di riprogettazione, c’è lo slogan “True Volkswagen” che esprime la volontà di mettere al centro i valori fondamentali del marchio, ovvero standard di qualità elevati, rapporto qualità-prezzo conveniente, tecnologie innovative e un’interfaccia più semplice e intuitiva.

Come cambia la gamma Volkswagen

Volkswagen ha portato a Monaco una, con una gamma che include sia modelli elettrici che versioni tradizionali, pensati per rispondere alle esigenze del mercato.

Uno dei principali annunci riguarda il debutto della nuova ID. Polo, attesa sul mercato per il prossimo anno con un prezzo di partenza inferiore ai 25.000€. Il modello segna l’inizio di una nuova strategia di denominazione che punta a trasferire nomi storici come “Polo” e “Golf” anche sulle auto elettriche della famiglia ID. Allo stand Volkswagen di Monaco è stata mostrata anche la ID. Polo GTI, versione sportiva della compatta elettrica, con potenza prevista di 226 CV.

Accanto a queste anteprime, fa la sua comparsa anche la ID. CROSS Concept, un SUV compatto elettrico pensato per la produzione in serie, mentre la ID. EVERY1 rappresenterà il modello entry-level di Volkswagen con un prezzo stimato attorno ai 20.000€. La gamma a zero emissioni si estenderà nei prossimi anni con quattro nuovi modelli compatti, tutti previsti a partire dal 2026. Accanto all’offerta elettrica, Volkswagen rinnova anche la proposta di modelli termici. A Monaco ha debuttato la nuova generazione della T-Roc, uno dei principali modelli del marchio tedesco con oltre due milioni di unità vendute. Si aggiornano anche la Tiguan, la Tayron e la Passat, con nuove motorizzazioni termiche e ibride, oltre a un design rivisitato. Completa il panorama la scenografica ID.3 GTX Fire+Ice, edizione speciale a trazione integrale che mostra la direzione stilistica e sportiva della gamma elettrica.

Parallelamente Volkswagen ha annunciato fino a un miliardo di euro di investimenti per l’adozione dell’intelligenza artificiale da qui al 2030 per la progettazione dei veicoli, le applicazioni industriali e il potenziamento delle infrastrutture IT. Tutto questo risponde alla strategia del gruppo chiaramente espressa da Thomas Schäfer, amministratore delegato del marchio Volkswagen, secondo cui l’azienda punta a diventare entro il 2030 il principale produttore di massa nel campo delle tecnologie più avanzate.



