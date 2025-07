Volkswagen ID.3 GTX FIRE+ICE, da show car a modello di serie

L’anno scorso Volkswagen ha presentato il concept della ID.3 GTX FIRE+ICE, una particolare versione della ID.3 ispirata alla Golf Mk2 del 1990. Ora, sempre con la collaborazione di BOGNER, Volkswagen porta in produzione la ID.3 GTX FIRE+ICE con la caratteristica livrea viola scuro perlata per riproporre in chiave moderna un’auto che unisce tradizione, sportività e stile.

Dopo il successo ottenuto dal concept, Volkswagen ha deciso di realizzare una serie speciale in soli 1990 esemplari (numero scelto come omaggio all’anno di lancio della Golf originale) della ID.3 GTX FIRE+ICE. La nuova versione si distingue per l’inedita combinazione di stile, prestazioni e riferimenti storici, frutto di una nuova collaborazione tra Volkswagen e il marchio di moda sportiva BOGNER FIRE+ICE.

Stile e design

Caratteristiche tecniche e prestazioni

L’elemento che più colpisce dell’estetica della ID.3 GTX FIRE+ICE è la, che richiama la tinta originale della Golf Fire and Ice e conferisce al modello un aspetto distintivo e sicuramente riconoscibile. Dettagli in Flaming Red anodizzato decorano il profilo del tetto, mentre un motivo geometrico opaco compare sul montante C. Il logo Fire and Ice degli anni Novanta è stato riproposto sullo spoiler posteriore, mentre i, con finitura lucida e dettagli rossi GTX al centro, esaltano l’aspetto sportivo della vettura. Leappositamente per questa serie, mentre sulle portiere compaiono proiezioni luminose che evocano simbolicamente gli elementi del fuoco e del ghiaccio.

Interni e dotazioni

Il cuore della ID.3 GTX FIRE+ICE è un sistema di trazione completamente elettrico disponibile in due livelli di potenza, con. In entrambe le configurazioni, la coppia massima raggiunge i 545 Nm, garantendo un’accelerazione elevata. La versione più performante è in grado di scattaree può raggiungere unaprima dell’intervento del limitatore elettronico. La batteria agli ioni di litio ha una capacità netta di 79 kWh con un’autonomia massima di 591 km (WLTP). Per quanto riguarda la ricarica, il sistema supporta potenze fino a 185 kW in corrente continua, permettendo di passare dal 10% all’80% in circa 26 minuti.

L’abitacolo prevede una configurazione bicolore con il lato guida che è caratterizzato da, mentre il lato passeggero presenta dettagli in Keep Cool Blue. Questa contrapposizione cromatica si estende a sedili, cuciture, pannelli e tappetini. I sedili stessi si ispirano all’estetica delle giacche imbottite da sci, con trapuntature che richiamano una zip e ilposizionato al centro. Tutto l’arredo interno riflette l’identità del marchio BOGNER, da sempre legato all’abbigliamento sportivo di fascia alta.

L’equipaggiamento prevede tre pacchetti. L’Interior Plus include sedili sportivi premium con funzione massaggio elettrica, head-up display con realtà aumentata e impianto audio Harman Kardon. Il Convenience Package comprende il climatizzatore automatico bizona e il sistema di navigazione, mentre il pacchetto Assistance offre il Park Assist Plus, la retrocamera, l’accesso senza chiave e il cruise control adattivo. Tutte le versioni della FIRE+ICE sono dotate di assetto sportivo, mentre la variante da 326 cavalli monta di serie le sospensioni adattive DCC ed è disponibile, a richiesta, con pneumatici sportivi da 235 mm.

Rispetto al concept dello scorso anno la versione di serie della Volkswagen ID.3 GTX FIRE+ICE differisce per la dimensione dei cerchi (da 20” e non da 21”) e per l’autonomia (di 601 km per il prototipo e di 591 km nella versione di serie secondo il ciclo WLTP). Inoltre aggiunge una seconda motorizzazione da 210 kW (286 CV) oltre a quella da 240 kW (326 CV).

Non ci sono riferimenti ufficiali alla vendita in Italia e, anche considerando il numero limitato di esemplari, è molto probabile che la distribuzione sarà prevista per il solo mercato tedesco dove è in vendita a 56.020 euro.