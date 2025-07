Lanzante 95-59, la supercar che pare una McLaren F1 ma non lo è

Al Goodwood Festival of Speed 2025 c’è spazio anche per una particolare supercar che, pur non sfoggiando il logo McLaren, sembra proprio un esemplare della celebre scuderia. È la Lanzante 95-59, una vettura completamente nuova (e non un’elaborazione come da tradizione del marchio britannico) che si ispira in tutto e per tutto proprio alla leggendaria McLaren F1.

Un tributo che inizia già dal nome

Il nome 95-59 è un chiaro tributo all’anno in cui lavinse la 24 Ore di Le Mans. Un’edizione, quella del 1995, in cui altre tre McLaren F1 GTR raggiunsero le prime cinque posizioni per un’impresa storica. A contribuire a quel successo fu proprio il, che portò al traguardo la vettura gestita dal team giapponese Kokusai Kaihatsu Racing, conquistando la prima posizione assoluta al debutto nella classica francese.

A trent’anni di distanza, il marchio britannico ha deciso di onorarla con un’auto speciale sviluppata per unire prestazioni elevate e un’esperienza di guida pura. L’auto è costruita su una monoscocca in fibra di carbonio di derivazione McLaren, la stessa che ha dato vita a modelli come la P1, la Senna e la 750S, ma modificata per accogliere una configurazione a tre posti con sedile di guida centrale. Una soluzione oggi praticamente introvabile tra le hypercar moderne.

Design per l’utilizzo su strada

Il design, firmato dall’ex designer McLaren Paul Howse, richiama l’, sottili gruppi ottici a LED e una carrozzeria scolpita per gestire i flussi aerodinamici. Laè un altro richiamo alla F1 GTR vincente, sottolineando il legame tra passato e presente.

Inoltre Lanzante ha voluto creare una supercar che fosse davvero utilizzabile su strada. Per questo ha previsto portiere che si aprono verso l’alto con un movimento ad ala (detto “dihedral") e includono anche dei pannelli in vetro nel tetto per facilitare l’accesso all’abitacolo. All’interno ci sono tre posti a sedere, con il guidatore al centro, e perfino un piccolo bagagliaio nella parte anteriore. Infine, il serbatoio da 75 litri permette di affrontare lunghi tragitti senza troppe soste.

Caratteristiche e prestazioni

Sotto il cofano posteriore, la 95-59 ospita unfirmato McLaren, portato a una. Il cambio è un doppia frizione a sette marce, la trazione rigorosamente posteriore. Il peso complessivo della vettura si aggira attorno ai 1.250 Kg, che significa una potenza specifica di circa 700 CV per tonnellata, un valore che supera persino quello della McLaren P1.

Per ottenere ancora più prestazioni, Lanzante propone anche il pacchetto opzionale LM30, che include scarichi in Inconel, elementi strutturali in titanio, scudi termici placcati in oro e cerchi forgiati in alluminio. Con questo set-up, l’auto riesce a perdere ulteriori 20 Kg, avvicinandosi alla perfezione sotto il profilo dinamico. La produzione sarà limitata a soli 59 esemplari, ciascuno personalizzabile e costruito su richiesta, con un prezzo base di circa 1,2 milioni di euro (1,4 milioni di dollari).





[FONTE]