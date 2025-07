Milano ZTL Quadrilatero della Moda, multe con telecamere da settembre: in arrivo modifiche

Il 12 luglio le telecamere della nuova ZTL Quadrilatero della Moda avrebbero dovuto iniziare a multare in automatico le auto che entravano senza permesso ed, invece, colpo di scena, il Comune di Milano ha deciso di rimandare il tutto di due mesi. Ovviamente questo non significa che chi accede alla ZTL senza un permesso non rischia una multa. Infatti, gli agenti della Polizia Locale possono sempre sanzionare tutti i trasgressori che individuano sul posto.

RINVIO DI DUE MESI

Questa importante novità è stata comunicata da Arianna Censi, assessora alla Mobilità del Comune di Milano. Si parla di una proroga di due ulteriori mesi del pre-esercizio delle telecamere per valutare approfonditamente le analisi dei flussi emerse nei primi due mesi del provvedimento e provvedere ad eventuali modifiche ritenute utili nell’ottica di un’applicazione efficace, equilibrata e condivisa della misura viabilistica. Insomma, le telecamere inizieranno a multare automaticamente da metà settembre. A quanto pare, da quando la ZTL Quadrilatero della Moda è entrata in funzione (metà maggio) sono pervenute numerose segnalazioni e proposte di modifica della disciplina vigente da parte di cittadini, operatori economici e soggetti istituzionali, che sono state oggetto di progressiva analisi da parte della Direzione Mobilità.

In questi due ulteriori due mesi, il Comune di Milano completerà l’attività di monitoraggio dei transiti che restituiranno i dati oggettivi da cui prenderà avvio la valutazione delle proposte di modifica della disciplina della ZTL, procedendo, ove necessario, all’adeguamento degli atti amministrativi e della relativa segnaletica stradale. Questa valutazione dovrà tenere conto dell’equilibrio tra le richieste di coloro che vivono o lavorano nell’area e gli obiettivi che l’istituzione della zona a traffico limitato si era preposta, ovvero il miglioramento della qualità dello spazio pubblico, la riduzione del traffico veicolare privato, nonché la promozione di forme di mobilità sostenibile all’interno di un ambito urbano di particolare pregio storico, architettonico e commerciale. Spiega infatti Arianna Censi, assessora alla Mobilità del Comune di Milano: