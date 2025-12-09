Pirelli ha presentato i nuovi pneumatici per la stagione 2026 di F1

Il prossimo Campionato Mondiale di Formula 1 (che vedrà in Italia un solo Gran Premio) inizierà solamente a marzo 2026 e mentre si è conclusa la stagione 2025 (con la Vittoria di Norris su McLaren con 2 punti di vantaggio su Verstappen) si inizia già a pensare alla prossima stagione. Proprio sul circuito dove si è disputata l’ultima gara del Mondiale 2025, il tracciato Yas Maina di Abu Dhabi, in una speciale giornata di test Pirelli ha presentato la nuova gamma di pneumatici per la stagione 2026 di Formula 1. La presentazione rappresenta un passaggio importante in vista del nuovo ciclo regolamentare che entrerà in vigore dal prossimo anno, con le monoposto che saranno riviste nei pesi e nelle dimensioni. Pirelli ha risposto a queste evoluzioni presentando una linea di gomme completamente adattata, non solo nelle specifiche tecniche ma anche nell’identità visiva.

I nuovi pneumatici Pirelli F1 2026

Le novità più evidenti riguardano proprio il design dei fianchi degli pneumatici. Dopo quattordici stagioni caratterizzate dalla presenza delle classiche parentesi grafiche, l’azienda italiana ha introdotto un motivo ispirato alla bandiera a scacchi. Una scelta che rinnova il linguaggio stilistico senza abbandonare del tutto gli elementi storici che hanno reso riconoscibili le gomme da Formula 1, distinguendole in modo ancora più netto da quelle stradali e da competizione impiegate in altri contesti.

Dal punto di vista tecnico, la nuova gamma P Zero destinata all’asciutto mantiene la struttura a cinque mescole, dalla più dura (C1) alla più morbida (C5). Novità, invece, nelle differenze prestazionali tra le varie opzioni che sono state rese più ampie e regolari per aumentare la varietà strategica durante i weekend di gara. I colori identificativi restano gli stessi, ovvero bianco per le Hard, giallo per le Medium e rosso per le Soft. Nessuna modifica anche per le gomme da bagnato, con le Intermedie riconoscibili in verde e quelli da Pioggia in blu.

Cambiano invece le dimensioni, che si adattano al nuovo disegno delle monoposto 2026. Confermati i cerchi da 18”, ma il battistrada si restringe. Gli pneumatici anteriori sono più stretti di 25 millimetri rispetto alla versione attuale, mentre quelli posteriori lo sono di 30 millimetri. Anche il diametro totale è minore, di 15 millimetri per le gomme anteriori e di 10 per le posteriori.

I primi test

Ad Abu Dhabi sono in corso i test delle nuove gomme, con le scuderie che stanno utilizzando muletti affidati a uno o entrambi i piloti ufficiali. La procedura di omologazione delle mescole si concluderà entro il 15 dicembre, data fissata dal regolamento tecnico. Gli pneumatici faranno poi la loro prima comparsa pubblica sui nuovi modelli delle monoposto durante i test invernali di Barcellona, in programma dal 26 al 30 gennaio.