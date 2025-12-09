Cerca

Mantieni gli pneumatici come nuovi con questo semplice trattamento protettivo

Una soluzione pratica per conservare l’aspetto delle gomme.

Mantieni gli pneumatici come nuovi con questo semplice trattamento protettivo
Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 9 dic 2025

Quando ci occupiamo della pulizia della nostra auto siamo soliti dedicarsi all’aspirazione delle briciole e della polvere su sedili e tappetini e al lavaggio della carrozzeria e dei vetri. Molto meno frequentemente curiamo l’aspetto delle gomme. Eppure durante l’uso quotidiano, ma anche dopo un lungo viaggio sotto la pioggia o una giornata trascorsa sotto il sole, gli pneumatici possono apparire opachi e sbiaditi. Lo stesso accade quando l’auto resta ferma per periodi prolungati all’aperto, esposta agli agenti atmosferici. Per chi volesse ripristinarne il colore e la lucentezza può fare affidamento a questo kit professionale, in offerta su eBay con il 19% di sconto, che non solo rende come nuove le gomme dell’auto, ma aiuta a proteggere l’elasticità dello pneumatico (e delle altre parti in gomma dell’auto) e a mantenerla nel tempo.

Migliora ora l’elasticità dei pneumatici della tua auto

Come funziona il trattamento protettivo per le gomme

Questo kit è in formato spray e viene fornito in abbinamento a una spugnetta per facilitarne l’applicazione. Una volta spruzzato su pneumatici asciutti e puliti, il liquido penetra nelle microporosità della gomma, contribuendo a rallentare l’invecchiamento superficiale. Il trattamento è pensato per agire in profondità con gli agenti attivi che migliorano l’elasticità originaria del materiale e creano una pellicola protettiva che riduce l’azione dannosa dei raggi UV. Il risultato immediato è un colore più scuro, simile a quello degli pneumatici nuovi, ma l’obiettivo principale resta quello di prevenire le screpolature che con il tempo possono interessare spalle e fianchi della gomma.

KIT NERO GOMME SPRAY PROFESSIONALE 1 LITRO + SPUGNA SPUGNETTA LUCIDA PNEUMATICI

16,9820,98€-19%
Vedi l’offerta

Il prodotto, pronto all’uso, si rivela utile anche per altre componenti in gomma dell’auto, come le guarnizioni delle portiere o i tappetini. Non si tratta quindi di un trattamento esclusivamente estetico, ma di una piccola operazione di manutenzione preventiva che può essere integrata facilmente nella pulizia ordinaria della propria auto.

Kit lucidatura pneumatici auto in offerta a meno di 20€

Un’attenzione in più che può contribuire a mantenere nel tempo l’efficienza degli pneumatici e delle guarnizioni.

 

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
