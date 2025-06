Formula 1, ecco il Calendario 2026: 24 gare ma Imola è fuori

La stagione 2025 di Formula 1 è ancora in corso ma si inizia già a parlare del 2026 con la presentazione del nuovo calendario. Il Mondiale 2026 di Formula 1 si disputerà su 24 gare e purtroppo perderà un pezzo d’Italia visto che non ci sarà la tappa di Imola. Al suo posto arriva il GP a Madrid il cui circuito, però, è ancora in attesa di omologazione. Entriamo più nei dettagli e vediamo il calendario 2026 della formula 1.

CALENDARIO FORMULA 1 2026: TUTTI I GP

Con inizio in Australia dal 6 all’8 marzo, il calendario F1 2026 prevede 24 gare, con il finale di stagione ad Abu Dhabi dal 4 al 6 dicembre. Nel 2026, il Ramadan durerà tra febbraio e marzo, il che significa che i Gran Premi del Bahrein e dell’Arabia Saudita si terranno nuovamente ad aprile. Il GP d’Italia a Monza si correrà nel weekend del 4-6 settembre, mentre Monaco si terrà all’inizio di giugno (5-7 giugno). Con l’arrivo del GP a Madrid, la Spagna potrà contare su 2 appuntamenti nel 2026. Le tappe americane sono invece 3: Miami, Austin e Las Vegas. Purtroppo, come detto detto all’inizio, non c’è più Imola e quindi le monoposto non correranno all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Ecco tutte le tappe previste per il 2026.