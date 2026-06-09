Addio a una icona BMW: il Motorsport piange Herbert Schnitzer

Dopo una vita affrontata con il massimo gusto per la velocità, Herbert Schnitzer, ultimo dei fratelli che hanno fondato il noto team Schnitzer, si è spento nella sua casa di Freilassing, nel giorno del suo 85° compleanno, circondato dalla sua famiglia.

La famiglia Schnitzer è stata in grado di mettere su un vero impero. La Schnitzer Motorsport, creata nel 1963, ha operato come scuderia ufficiale BMW per oltre 50 anni fino al 2020, nelle competizioni turismo e prototipi. Nel palmarès ci sono straordinari risultati in svariate categorie. Negli anni ’80, Schnitzer si aggiudicò per tre volte il titolo di Campione Europeo Turismo.

La nascita della AC Schnitzer

Nel 1963 i fratelli Josef ed Herbert Schnitzer acquistarono una FIAT incidentata con l’obiettivo di trasformarla in un bolide per correre in pista. Nel 1966 Josef Schnitzer vinse il campionato tedesco turismo al volante di una BMW 2000ti preparata da lui stesso. Nel 1968 i due fratelli decisero di appendere il casco al chiodo per concentrarsi sulla gestione della piccola scuderia. I risultati in pista non tardarono ad arrivare.

La soddisfazione più grande arrivò nel 1997 quando la scuderia l’incarico più importante della sua storia, diventando il team ufficiale BMW nelle competizioni prototipi e in particolare nella 24 Ore di Le Mans. La BMW V12 LM non ottenne risultati di spessore. Nel 1999, con il debutto di una versione aggiornata del prototipo, denominata V12 LMR, il team conquistò la 24 Ore di Le Mans di quell’anno grazie all’equipaggio composto da Joachim Winkelhock, Pierluigi Martini e Yannick Dalmas. Al termine della stagione 2000 la BMW si concentrò maggiormente sulla Formula 1.

La AC Schnitzer, azienda specializzata nell’elaborazione di vetture, rappresentò il fiore all’occhiello della famiglia tedesca. Il marchio si è distinto per performance e soluzioni tecniche straordinarie derivate dal know-how della pista. Come rappresentante ufficiale di BMW alla 24 Ore di Le Mans tra il 1989 e il 2010, con cinque vittorie complessive, la squadra lasciò il segno anche alla 24 Ore di Spa. Nel corso dei decenni il team Schnitzer ha celebrato titoli in DTM, STW, ALMS, WTCC e GT World Cup. Nel 2020 si è chiusa la collaborazione con BMW, mentre è proseguita l’attività del Team Schnitzer Classic gestito dalla famiglia Trautwein.

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Un addio sereno

“Ora sono tutti e tre insieme, Dieter e Charly, che ci hanno lasciato troppo presto – ha annunciato l’ex pilota Christian Menzel, che ha condiviso su Instagram una foto di Herbert Schnitzer con i suoi due fratellastri Charly e Dieter Lamm – Per me, Schnitzer era BMW; incarnavano i valori del marchio e li comunicavano in modo autentico a tutti i tifosi. Uno dei team di motorsport di maggior successo di sempre e uno spirito di squadra ineguagliabile: dei veri modelli da seguire”.

“La grande foto che ritrae te, Josef, Charly e Dieter è appesa in posizione centrale nella nostra officina e ci resterà per sempre“, ha annunciato il team che terrà alto il nome della famiglia Schnitzer.