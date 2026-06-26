Monza cambia nel 2027, la trasformazione del Tempio della Velocità

Monza continua il suo processo di rinnovamento, dopo gli interventi del 2024. L’Autodromo brianzolo si evolverà sul piano strutturale con una serie di opere destinate a migliorare l’accoglienza, i servizi e la funzionalità dell’impianto, uniformandosi agli elevati standard del Motorsport attuale.

Il Tempio della Velocità inizierà, al termine della stagione sportiva 2026, un secondo piano di ammodernamento destinato a rivoluzionare alcune delle zone più importanti dell’impianto. Il 22 giugno è stata consegnata la nuova area di cantiere e si prevede la costruzione di una nuova sala stampa, che sorgerà nell’area attualmente occupata dalla storica Direzione Autodromo, rimasta da tempo inutilizzata. Il nuovo Media Centre verrà creato a ridosso del paddock principale e accoglierà giornalisti e addetti ai lavori che seguono le sfide ospitate a Monza.

Intervento necessario

Il Gran Premio d’Italia, uno dei più iconici del calendario, merita di avere una sala stampa ampia e funzionale. La struttura che sorgerà offrirà 400 postazioni di lavoro e vanterà anche una nuova area relax dedicata a tutti gli operatori dell’informazione. Gli spazi dedicati a partner, stakeholder, promoter e media amplieranno anche il numero di ospiti.

Il progetto dei lavori si concentrerà sull’area hospitality. Gli interventi previsti sul Paddock Building offriranno di dotare la superficie che viene utilizzata per il Paddock Club di una copertura permanente, consentendo l’accesso alla terrazza in qualsiasi periodo dell’anno e indipendentemente dal tempo. Con un restyling della palazzina del box ci sarà una maggiore fruibilità, non solo durante l’attesa tappa di F1 che si tiene nel primo weekend di settembre.

Pronta una nuova Direzione Gara

Il piano di sviluppo offrirà l’aggiornamento anche della Direzione Gara. Per i commissari è prevista una struttura moderna che garantirà una maggiore operatività. Un vantaggio anche per i promotori e per tutte le squadre impegnate in pista sul tracciato brianzolo.

Tra l’inizio dei lavori a fine 2026 sino a luglio 2027 non saranno disputate competizioni, mentre le aree non direttamente interessate dagli interventi resteranno accessibili. Nelle prossime settimane verrà comunicato il calendario ufficiale delle attività sportive, in accordo con federazioni, promotori e organizzatori. L’identità di Monza non verrà intaccata ma si attende un processo di rinnovamento necessario per preservarne il fascino nel tempo.