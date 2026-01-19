Toyota Land Cruiser 300 Performance Hybrid debutta in Europa, il fuoristrada diventa ibrido

La gamma della Toyota Land Cruiser si amplia in Europa. Infatti, la Land Cruiser 300 per la prima volta viene proposta con una motorizzazione ibrida. Debutta quindi la Land Cruiser 300 Performance Hybrid che arriverà in alcuni mercati selezionati dell’Europa orientale a partire da questo mese di gennaio 2026. Il fuoristrada giapponese può contare su di una storia lunga quasi 75 anni ed è il modello Toyota più longevo. Sin dalla sua introduzione nel 1954, la famiglia Land Cruiser si è evoluta nel corso degli anni in tre serie parallele:

Station Wagon: rappresentata dall’attuale Serie 300 e dalla nuova Performance Hybrid. Disponibile in regioni del mondo tra cui Europa orientale, Africa, Medio Oriente, Asia e Pacifico.

Heavy Duty: la serie 70 ha recentemente festeggiato il suo 40° anniversario ed è disponibile nei mercati africani, mediorientali e del Pacifico.

Light Duty: la gamma che comprende la nuova serie 250, il modello principale per l’Europa.

NUOVO MOTORE IBRIDO

Sotto al cofano della nuova Toyota Land Cruiser 300 Performance Hybrid troviamo un motore V6 biturbo benzina da 3,5 litri abbinato ad un sistema ibrido (ibrido parallelo) che permette di arrivare a disporre di 457 CV e 790 Nm di coppia. Il fuoristrada può anche funzionare con il solo motore elettrico per brevi tratti a velocità inferiori ai 30 km/h. Il sistema ibrido può contare su di una piccola batteria (capacità non comunicata) nichel-metallo idruro. Il powertrain è poi abbinato ad un cambio automatico a 10 rapporti. Toyota ha prestato molta attenzione alla protezione dl sistema ibrido, in particolare della batteria, per consentire al fuoristrada di mantenere una capacità di guado pari a 700 mm.

DOTAZIONI

La nuova Toyota Land Cruiser 300 Performance Hybrid sarà disponibile in tre allestimenti: VX, ZX e GR SPORT. La dotazione di base comprende, tra le altre cose, cerchi in lega da 18 pollici, portellone posteriore elettrico, presa di corrente da 1500 W, fari full LED e fendinebbia anteriori a LED. All’interno dell’abitacolo troviamo la strumentazione digitale ed un sistema infotainment, entrambi con un display da 12,3 pollici. C’è pure un impianto audio JBL premium a 14 altoparlanti. Per chi cerca maggiore grinta c’è la versione GR SPORT che può contare su di un body kit specifico. Sul fronte della sicurezza, il fuoristrada propone doversi sistemi ADAS.