Hyundai i10 addio, stop alla produzione della piccola citycar

Un’altra piccola auto che saluta il mercato europeo. Stiamo parlando della Hyundai i10 la cui produzione è stata fermata. La notizia arriva dai colleghi inglesi di Auto Express che aggiungono che lo stop produttivo permetterà di liberare spazio all’interno dello stabilimento Hyundai Assan Otomotiv Sanayi a Izmit, in Turchia, per l’arrivo di nuovi modelli. Il fatto che la citycar non sia più costruita, questo non significa automaticamente che sia già uscita dal mercato. Infatti, prima bisognerà esaurire le scorte a disposizione. Dunque, chi aveva intenzione di acquistarla dovrà affrettarsi prima che le scorte della piccola i10 finiscano.

Ricordiamo che Hyundai i10 misura 3.670 mm in lunghezza, 1.680 mm in larghezza e 1.480 mm in altezza, con un passo di 2.425 mm. Sul nostro mercato, alla base della gamma c’è un 3 cilindri di 1 litro di cilindrata in grado di erogare 63 CV abbinato ad un cambio manuale o automatico a 5 rapporti. Questa motorizzazione è proposta anche con alimentazione GPL (61 CV). Al vertice c’è la N Line con motore 1.0 turbo 90 CV e cambio manuale a 5 rapporti. I prezzi partono da 18.500 euro.

IL FUTURO DELLE PICCOLE AUTO È ELETTRICO?

Hyundai i10 è solo una delle ultime citycar endotermiche a lasciare il mercato. A quanto pare non ci sarà un’erede diretta. La scelta di fermare la produzione della Hyundai i10 è strettamente correlata anche con il piano di elettrificazione della casa automobilistica coreana. A pesare, a quanto pare, pure le normative sulle emissioni. Aggiornare le piccole citycar non è conveniente dal punto di vista economico dato che non hanno grandi margini. Proprio per tale motivo, negli ultimi anni, diverse citycar hanno lasciato il mercato. Il futuro delle piccole auto da città sembra invece essere sempre più orientato verso i modelli elettrici. Sul mercato sono già arrivati diversi modelli e altri ne arriveranno in futuro. Inoltre, la nuova categoria delle E-Car istituita dalla Commissione Europea potrebbe proprio dare ulteriore slancio al segmento delle piccole elettriche per la città. Per il momento, comunque, la Hyundai i10 è la prossima piccola citycar a lasciare il mercato europeo.