Accordo Freenow ed Electroverse: per taxi e flotte sconti sulla ricarica

Per i tassisti che guidano auto elettriche, partner Freenow, c’è una novità interessante. Infatti, Freenow by Lyft ha stretto un accordo con Electroverse, la piattaforma per la ricarica di veicoli elettrici di Octopus Energy. Grazie a questa partnership, migliaia di tassisti in Europa potranno ricaricare la loro auto elettrica con importanti risparmi.

RICARICA SCONTATA

Più nel dettaglio, l’accordo si estende a 180 città in Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania, Spagna, Grecia e Polonia. Secondo le due società, i tassisti e le reti di partner Freenow italiani potranno ora beneficiare di un risparmio annuo di oltre il 44%, pari a circa 773 euro sui costi di ricarica pubblica. Insomma, un’opportunità interessante che può rappresentare un incentivo per tutti i professionisti che intendono acquistare un’auto elettrica per offrire servizi di taxi. Del resto, proprio Felix Brand, Chief Strategy Officer di Freenow by Lyft, sottolinea come questa iniziativa permetterà di rendere il passaggio all’elettrico più conveniente, abbattendo uno dei principali costi operativi quotidiani.

COME FUNZIONA

Per sfruttare questa opportunità, tassisti e i gestori di flotte possono semplicemente collegare il proprio account Freenow alla piattaforma Electroverse. Per i gestori delle flotte c’è poi un ulteriore vantaggio. Grazie all’accordo, infatti, i primi due mesi di abbonamento alla ricarica sono completamente gratuiti, e gli utenti potranno sbloccare offerte esclusive e sconti con brand come Ionity, Osprey, Powerdot e molti altri. La partnership è già attiva e i tassisti possono registrarsi al servizio tramite l’App Freenow.

Ricordiamo che Electroverse è una piattaforma che garantisce già a oltre 1 milione di utenti l’accesso con “una sola card, una sola app” all’80% delle colonnine pubbliche in Europa, rendendo la ricerca di colonnine e la ricarica fuori casa più semplice. In Italia, Electroverse permette di accedere a oltre 72.500 punti di ricarica fra 80 diversi partner, coprendo nel complesso più del 95% delle colonnine presenti nel Paese.