CUPRA Tribe Edition debutta in Italia: i prezzi di Formentor, Leon, Leon Sportstourer e Terramar

Il 2026 di CUPRA in Italia inizia con l’arrivo della serie speciale Tribe Edition per Formentor, Leon, Leon Sportstourer e Terramar. Presentate a settembre 2025 in occasione del Salone di Monaco, adesso possono essere ordinate nel nostro Paese e si caratterizzano per alcuni dettagli esclusivi e per una dotazione più ricca.

ESTERNI ED INTERNI

CUPRA Formentor, Leon, Leon Sportstourer e Terramar Tribe Edition si possono scegliere con alcune colorazioni espressamente pensate per questa serie speciale. Accanto al metallizzato Midnight Black, di serie su tutti i modelli, debuttano finiture opache: Century Bronze Matt, esclusivo per Terramar, Magnetic Tech Matt per Leon e Formentor, e il nuovo Manganese Matt, disponibile sull’intera gamma Tribe Edition.

Inoltre, troviamo il logo anteriore CUPRA e il lettering posteriore in Dark Chrome, oltre a cerchi in lega con finiture Sulfur Green espressamente sviluppati per la Tribe Edition: da 19 pollici per Leon e Formentor e da 20 pollici per Terramar. I nuovi cerchi sono tutti realizzati con il 20% di materiali riciclati. Approccio che si estende anche ad altri elementi della vettura, come i paraurti, che integrano plastiche riciclate.

Per gli interni di Leon, Leon Sportstourer, Formentor e Terramar Tribe Edition, CUPRA ha scelto di utilizzare materiali riciclati e riciclabili. Infatti, la casa automobilistica sottolinea che le Tribe Edition integrano fino al 30% di materiali riciclati nelle plastiche delle finiture dell’abitacolo, mentre per elementi come la console centrale e la cornice interna dei diffusori d’aria è stata scelta una nuova vernice Sulfur Green, creata con il 15% di materiale a base biologica. I tessuti della zona centrale delle sedute, anteriori e posteriori, sono realizzati con materiale riciclato al 100%.

CUPRA LEON TRIBE EDITION

La dotazione di serie include, tra le altre cose, la vernice metallizzata Nero Midnight, i cerchi in lega da 19 pollici Sulfur (non disponibili per il 2.0 TDI), il controllo dinamico dell’assetto DCC e l’assale posteriore Multilink (entrambi non disponibili per il 2.0 TDI). Completano l’allestimento i sedili sportivi con tecnologia 3D knitting, i rivestimenti laterali in Dinamica, le modanature interne in Sulfur, la pedaliera in Dark Aluminium, le minigonne in Penumbra Black, il sistema di accesso e avviamento senza chiave Keyless Advanced, la videocamera posteriore e, per Leon Sportstourer, il portellone elettrico. Per le versioni e-HYBRID ibride Pug-in è incluso anche il cavo di ricarica Mode3.

La gamma dei motori comprende propulsori a benzina (1.5 TSI 150 CV; 2.0 TSI DSG 4DRIVE 204 CV; 2.0 TSI DSG 300 CV; 2.0 TSI DSG 4DRIVE 333 CV), diesel (2.0 TDI DSG 150 CV), mild hybrid (1.5 Hybrid DSG 150 CV) e ibridi plug-in (1.5 e-HYBRID DSG nelle versioni da 204 CV e 272 CV). I prezzi? Si parte da 36.100 euro, la Sportstourer da 37.850 euro.

CUPRA FORMENTOR TRIBE EDITION

Per il SUV in edizione speciale, la dotazione di serie comprende la vernice metallizzata Nero Midnight, i cerchi in lega da 19 pollici Sulfur, i sedili sportivi con tecnologia 3D knitting, i rivestimenti laterali in Dinamica, le modanature interne in Sulfur, la pedaliera in Dark Aluminium, il sistema di accesso e avviamento senza chiave Keyless Advanced, la videocamera posteriore e il portellone elettrico. Per le versioni e-HYBRID è previsto anche il cavo di ricarica Mode3.

La gamma motori include versioni benzina (1.5 TSI 150 CV; 2.0 TSI 4DRIVE DSG 204 CV; 2.0 TSI DSG 265 CV; 2.0 TSI 4DRIVE DSG 333 CV), diesel (2.0 TDI DSG 150 CV), mild hybrid (1.5 Hybrid DSG 150 CV) e ibride plug-in (1.5 e-HYBRID DSG nelle versioni da 204 CV e 272 CV). Si parte dai 39.700 euro.

CUPRA TERRAMAR TRIBE EDITION

Per questa edizione limitata, la dotazione di serie include la vernice metallizzata Nero Midnight, i cerchi in lega da 20 pollici Sulfur, i sedili sportivi con tecnologia 3D knitting, i rivestimenti laterali in Dinamica, le modanature interne in Sulfur, il sistema di accesso e avviamento senza chiave Keyless Advanced, il cruise control adattivo ACC, il portellone elettrico e, per le versioni e-HYBRID, il cavo di ricarica Mode3. I motori? Benzina (2.0 TSI 204 CV DSG e 2.0 TSI DSG 4DRIVE 265 CV), mild hybrid (1.5 Hybrid DSG 150 CV) e ibridi plug-in (1.5 e-HYBRID DSG nelle versioni da 204 CV e 272 CV). I prezzi partono da 45.350 euro.