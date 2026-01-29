Cerca

CUPRA Tribe Edition debutta in Italia: i prezzi di Formentor, Leon, Leon Sportstourer e Terramar

Debutta in Italia la nuova serie speciale Tribe Edition che propone alcune personalizzazioni uniche: caratteristiche e prezzi

Filippo Vendrame
Pubblicato il 29 gen 2026

Il 2026 di CUPRA in Italia inizia con l’arrivo della serie speciale Tribe Edition per Formentor, Leon, Leon Sportstourer e Terramar. Presentate a settembre 2025 in occasione del Salone di Monaco, adesso possono essere ordinate nel nostro Paese e si caratterizzano per alcuni dettagli esclusivi e per una dotazione più ricca.

  1. ESTERNI ED INTERNI
  2. CUPRA LEON TRIBE EDITION
  3. CUPRA FORMENTOR TRIBE EDITION
  4. CUPRA TERRAMAR TRIBE EDITION

ESTERNI ED INTERNI

CUPRA Formentor, Leon, Leon Sportstourer e Terramar Tribe Edition si possono scegliere con alcune colorazioni espressamente pensate per questa serie speciale. Accanto al metallizzato Midnight Black, di serie su tutti i modelli, debuttano finiture opache: Century Bronze Matt, esclusivo per Terramar, Magnetic Tech Matt per Leon e Formentor, e il nuovo Manganese Matt, disponibile sull’intera gamma Tribe Edition.

Inoltre, troviamo il logo anteriore CUPRA e il lettering posteriore in Dark Chrome, oltre a cerchi in lega con finiture Sulfur Green espressamente sviluppati per la Tribe Edition: da 19 pollici per Leon e Formentor e da 20 pollici per Terramar. I nuovi cerchi sono tutti realizzati con il 20% di materiali riciclati. Approccio che si estende anche ad altri elementi della vettura, come i paraurti, che integrano plastiche riciclate.

Per gli interni di Leon, Leon Sportstourer, Formentor e Terramar Tribe Edition, CUPRA ha scelto di utilizzare materiali riciclati e riciclabili. Infatti, la casa automobilistica sottolinea che le Tribe Edition integrano fino al 30% di materiali riciclati nelle plastiche delle finiture dell’abitacolo, mentre per elementi come la console centrale e la cornice interna dei diffusori d’aria è stata scelta una nuova vernice Sulfur Green, creata con il 15% di materiale a base biologica. I tessuti della zona centrale delle sedute, anteriori e posteriori, sono realizzati con materiale riciclato al 100%.

CUPRA LEON TRIBE EDITION

La dotazione di serie include, tra le altre cose, la vernice metallizzata Nero Midnight, i cerchi in lega da 19 pollici Sulfur (non disponibili per il 2.0 TDI), il controllo dinamico dell’assetto DCC e l’assale posteriore Multilink (entrambi non disponibili per il 2.0 TDI). Completano l’allestimento i sedili sportivi con tecnologia 3D knitting, i rivestimenti laterali in Dinamica, le modanature interne in Sulfur, la pedaliera in Dark Aluminium, le minigonne in Penumbra Black, il sistema di accesso e avviamento senza chiave Keyless Advanced, la videocamera posteriore e, per Leon Sportstourer, il portellone elettrico. Per le versioni e-HYBRID ibride Pug-in è incluso anche il cavo di ricarica Mode3.

La gamma dei motori comprende propulsori a benzina (1.5 TSI 150 CV; 2.0 TSI DSG 4DRIVE 204 CV; 2.0 TSI DSG 300 CV; 2.0 TSI DSG 4DRIVE 333 CV), diesel (2.0 TDI DSG 150 CV), mild hybrid (1.5 Hybrid DSG 150 CV) e ibridi plug-in (1.5 e-HYBRID DSG nelle versioni da 204 CV e 272 CV). I prezzi? Si parte da 36.100 euro, la Sportstourer da 37.850 euro.

CUPRA FORMENTOR TRIBE EDITION

Per il SUV in edizione speciale, la dotazione di serie comprende la vernice metallizzata Nero Midnight, i cerchi in lega da 19 pollici Sulfur, i sedili sportivi con tecnologia 3D knitting, i rivestimenti laterali in Dinamica, le modanature interne in Sulfur, la pedaliera in Dark Aluminium, il sistema di accesso e avviamento senza chiave Keyless Advanced, la videocamera posteriore e il portellone elettrico. Per le versioni e-HYBRID è previsto anche il cavo di ricarica Mode3.

La gamma motori include versioni benzina (1.5 TSI 150 CV; 2.0 TSI 4DRIVE DSG 204 CV; 2.0 TSI DSG 265 CV; 2.0 TSI 4DRIVE DSG 333 CV), diesel (2.0 TDI DSG 150 CV), mild hybrid (1.5 Hybrid DSG 150 CV) e ibride plug-in (1.5 e-HYBRID DSG nelle versioni da 204 CV e 272 CV). Si parte dai 39.700 euro.

CUPRA TERRAMAR TRIBE EDITION

Per questa edizione limitata, la dotazione di serie include la vernice metallizzata Nero Midnight, i cerchi in lega da 20 pollici Sulfur, i sedili sportivi con tecnologia 3D knitting, i rivestimenti laterali in Dinamica, le modanature interne in Sulfur, il sistema di accesso e avviamento senza chiave Keyless Advanced, il cruise control adattivo ACC, il portellone elettrico e, per le versioni e-HYBRID, il cavo di ricarica Mode3. I motori? Benzina (2.0 TSI 204 CV DSG e 2.0 TSI DSG 4DRIVE 265 CV), mild hybrid (1.5 Hybrid DSG 150 CV) e ibridi plug-in (1.5 e-HYBRID DSG nelle versioni da 204 CV e 272 CV). I prezzi partono da 45.350 euro.

