La FIAT 500 Spiaggina Volare non è una semplice auto perché è una reinterpretazione della Dolce Vita realizzata da Garage Italia Customs per il lifestyle contemporaneo. L’azienda la conosciamo bene e nel tempo ha realizzato diversi progetti molto particolari tra cui alcuni legati proprio alla 500 Spiaggina, una riedizione contemporanea di un classico che ha fatto la storia. Una delle ultime realizzazioni è proprio la 500 Spiaggina Volare che vedremo sulle strade di Taormina grazie ad una collaborazione con VRetreats (la collezione di hôtellerie boutique di VOIhotels). L’auto diventa quindi un simbolo dello stile di vita e dell’ospitalità italiana dato che gli ospiti degli hotel la potranno utilizzare per muoversi per le strade della città, il tutto anche ad emissioni zero dato che questa vettura è 100% elettrica.

PRONTA PER L’ESTATE ITALIANA

Per gli ospiti degli hotel, sarà quindi un modo unico di vivere la Dolce Vita durante le loro vacanze estive a Taormina. Per Garage Italia Customs, invece, l’occasione per raccontare valori come artigianalità, personalizzazione e sostenibilità ad un pubblico internazionale, in uno scenario splendido come quello della città siciliana. FIAT 500 Spiaggina Volare non è un semplice mezzo di trasporto, è una vettura che permette di offrire un’esperienza diversa che ricorda le estati italiane del passato raccontate in molti film.

ELETTRICA E REALIZZATA SU MISURA

FIAT 500 Spiaggina Volare è stata personalizzata secondo le esigenze di VRetreats e sarà mesa a disposizione dei clienti di due degli hotel più esclusivi di Taormina e cioè Mazzarò Sea Palace e Atlantis Bay. La vettura presenta l’esclusiva tonalità Volare, ispirata al cielo e al mare di Taormina e monta sedili artigianali firmati Bonacina. Inoltre, offre rivestimenti in Polycore, un materiale outdoor resistente agli agenti atmosferici. I cuscini, invece, sono rivestiti con tessuti da esterni Mariaflora. La 500 Spiaggina di Garage Italia Customs è realizzata attraverso un processo accurato di upcycling e restomod, nasce da una Fiat 500 originale e si trasforma in una vettura elettrica completamente su misura.





Non sono stati forniti ulteriori dettagli ma le altre caratteristiche tecniche dovrebbero essere le stesse di tutte le 500 Spiaggina che Garage Italia Customs propone. Questo significa che troveremo un motore elettrico da 7 kW alimentato da una batteria con una capacità di 10 kWh che consente un’autonomia di circa 100 km. Il prezzo esatto di questo esemplare non lo conosciamo ma dal configuratore di Garage Italia Customs si può vedere che una 500 Spiaggina parte da 75 mila euro IVA esclusa.