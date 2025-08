Nuova BMW iX3 Neue Klasse, a settembre la rivoluzione elettrica: 800 km di autonomia e ricarica record

La nuova BMW iX3 sarà un modello molto importante per la casa automobilistica in quanto introdurrà tutta una serie di nuove tecnologie che sono state sviluppate per le sue elettriche di nuova generazione. Debutterà inoltre un nuovo linguaggio di design ribattezzato “Neue Klasse” che poi troveremo sulla maggior parte dei nuovi modelli della casa tedesca. Insomma, il nuovo SUV elettrico non sarà solamente un nuovo modello ma una rivoluzione, un punto di svolta. BMW intende dimostrare di voler essere una vera protagonista nel mercato delle auto elettriche e la nuova generazione della iX3 sarà una sorta di manifesto delle intenzioni dell’azienda.

NUOVO DESIGN, PIÙ POTENTE E PIÙ EFFICIENTE

La presentazione, prima di essere messa in vendita all’inizio del prossimo anno. Il nuovo SUV elettrico andrà a confrontarsi con modelli del calibro dellache farà sempre il suo debutto al Salone di Monaco.: via il doppio rene di dimensioni XXL per far posto ad una soluzione differente che ricorda i modelli del passato. All’interno ci sarà tanta tecnologia a partire dal, una sorta di head-up display che proietta le informazioni di marcia su di una sottile superfice nera alla base del parabrezza, da un montante all’altro. Ovviamente non mancherà un ampio display centrale per le funzioni dell’infotainment.La nuova piattaforma Neue Klasse permetterà di portare al debutto i powertrain di nuova generazione e nuove batterie con celle cilindriche sviluppate appositamente per le elettriche che BMW introdurrà nei prossimi anni. I nuovi accumulatori possono contare su di unaa quella delle batterie con le vecchie celle prismatiche. Grazie all’sarà possibile, con picchi di, per ridurre al minimo i tempi per un rifornimento di energia. BMW parla della possibilità di recuperare 350 km in 10 minuti. L’? Secondo BMW il modello più efficiente sarà in grado di offrireInsomma, sulla carta sta arrivando un modello davvero molto interessante e che porterà al debutto davvero tante innovazioni. Non rimane che attendere circa un mese per scoprire tutti i segreti della nuova BMW iX3. Il modello endotermico, la BMW X3, non andrà in pensione. Le due versioni coesisteranno a lungo.