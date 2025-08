La nuova Mazda MX-5 resterà fedele all’originale: motore Skyactiv-Z e cambio manuale

Mazda MX-5 è un’auto spettacolare e quando ti metti alla sua guida non vorresti più scendere. La roadster da quando ha debuttato sul mercato ha saputo immediatamente conquistare le persone grazie alla sua dinamica di guida che permette a tutti di potersi divertire tra le curve. Leggera, dimensioni compatte ed un motore potente quanto basta, questi sono alcuni degli ingredienti della ricetta che ha portato al suo successo. La prima generazione è arrivata nel 1989 e nel corso del tempo si sono alternate 4 generazioni. I tempi però cambiano e le nuove normative sulle emissioni sempre più stringenti avevano fatto temere per il futuro della piccola roadster. Non bisogna però temere perché Mazda ha già fatto sapere di essere al lavoro sulla prossima generazione della Miata e che anche il nuovo modello sarà all’insegna della tradizione. Questo significa che continuerà a proporre tutte quelle caratteristiche che hanno decretato il successo della piccola roadster nel corso del tempo.

Ci vorrà ancora un po’ di tempo per scoprire la nuova generazione della Mazda MX-5 ma nel corso degli ultimi mesi sono trapelate le prime informazioni di quello che vedremo in futuro. La nuova roadster saràe per questo la casa automobilistica giapponese lavorerà per contenere il peso. Durante un’intervista di alcuni mesi fa, il responsabile del design Masashi Nakayama aveva anticipato che la nuova MX-5 continuerà ad esseree con un. Parola chiave “leggerezza". Dunque, anche il prossimo modello avrà più o meno le dimensioni di quello attuale e i più alti che speravano in qualche cm in più per poter stare più comodi, probabilmente si dovranno rassegnare. Il DNA vincente della roadster non si cambia.Il contenimento del peso farà in modo che non servirà dotare la vettura di un motore più potete per divertirsi dato che già l’attuale rapporto peso / potenza è più che adeguato. Sotto al cofano ci saranno però delle novità.

Già perché stando a quanto anticipato da Nakayama, la futura Mazda MX-5 non adotterà più gli attualiche permettono di arrivare a disporre, in Europa, di una potenza fino a 184 CV. Ci sono comunque le nuove normative sulle emissioni da dover soddisfare. Per questo, la scelta sarebbe ricaduta suisu cui Mazda sta lavorando , unità pensate per essere efficienti e rispettare le sempre più stringenti normative sulle emissioni. Le specifiche? Per il momento sappiamo solamente che la base sarà un 4 cilindri aspirato di 2,5 litri in abbinamento aldi Mazda. Le prestazioni sono già state definite più che adeguate per la roadster a fronte di consumi ottimi. Ovviamente ne sapremo di più in futuro. Ovviamente, anche il nuovo modello sarà dotato del. Gli appassionati della vera guida “ringraziano".

Quando arriverà la nuova Mazda MX-5? Bisognerà attendere un po’. Una data ufficiale ancora non c’è ma si parla che la presentazione potrebbe avvenire nel corso del