Nuovo Codice della Strada, meno morti e feriti: l’effetto della riforma dopo 9 mesi

Sono passati oramai 9 mesi dall’introduzione della riforma del Codice della Strada e i numeri dimostrano che continua un calo generalizzato degli incidenti, con particolare riguardo agli esiti più gravi. La riforma voluta fortemente dal ministro Matteo Salvini sembra quindi funzionare e adesso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha voluto fare nuovamente il punto delle situazione fornendo gli ultimi dati che mostrano effettivamente un calo dei feriti e degli incidenti mortali. I dati dell’incidentalità stradale e dell’attività di Polizia Stradale ed Arma di Carabinieri sono stati forniti dal ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, Servizio Polizia Stradale, e condivisi con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

​I numeri prendono in considerazione il periodo dal 14 dicembre 2024 al 13 settembre 2025 rispetto al periodo analogo dell’anno precedente.

PIÙ SICUREZZA SULLE STRADE: CONTINUA IL TREND POSITIVO

Dunque, cosa emerge davvero dal nuovo aggiornamento fornito dal Ministero? I numeri sono interessanti perché a 9 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada si nota un calo generalizzato degli incidenti, delle persone ferite e delle persone decedute. Ecco i nuovi dati.

Persone decedute : si contano 80 morti in meno, da 1.024 a 944 (-7,8%)

: si contano 80 morti in meno, da 1.024 a 944 (-7,8%) Persone ferite : il dato è di 1.242 feriti in meno, da 32.822 a 31.580 (-3,8%)

: il dato è di 1.242 feriti in meno, da 32.822 a 31.580 (-3,8%) Incidenti totali : sono diminuiti di 848 unità, da 54.882 a 54.034 (-1,5%)

: sono diminuiti di 848 unità, da 54.882 a 54.034 (-1,5%) ​Incidenti mortali : si sono ridotti di 50 unità, passando da 931 a 881 (-5,4%)

: si sono ridotti di 50 unità, passando da 931 a 881 (-5,4%) ​Incidenti con lesioni: si registrano meno 756 incidenti, da 22.334 a 21.578 (-3,4%)

I numeri condivisi dal Ministero sono interessanti anche se parziali e mostrano effettivamente un miglioramento della sicurezza sulle strade. Ovviamente bisognerà attendere ancora qualche mese ed un’analisi maggiormente approfondita per poter effettuare un vero bilancio sugli effetti della riforma del Codice della Strada. Il trend è comunque incoraggiante.