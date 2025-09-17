Prima, assicurazione auto online a partire da 131 euro

Se ci si sta guardando intorno per la stipula di una nuova polizza, segnaliamo la possibilità di sottoscrivere un’assicurazione auto online con Prima a partire da 131 euro. Ciascun utente può scegliere la copertura in base a quelle che sono le sue reali esigenze e pagare il premio assicurativo anche in dodici rate mensili, così da dilazionare il costo su tutto l’anno.

Come calcolare un preventivo tramite il sito ufficiale Prima

Per effettuare un nuovo preventivo e conoscere così il prezzo proposto dalla nota assicurazione online, occorre prima di tutto collegarsi alla pagina iniziale di Prima e selezionare “Assicurazione auto” tramite la voce “Assicurazioni” dal menu principale. Nella nuova pagina che si apre basta pigiare sul pulsante “Calcola preventivo”, in modo da essere reindirizzati sulla pagina dedicata alla richiesta del preventivo.

Le informazioni richieste per avere un preventivo su misura sono il numero di targa del veicolo da assicurare e la data di nascita della persona proprietaria del veicolo. Una volta completati i campi richiesti, premere sul tasto “Procedi” per continuare. Nella nuova pagina che si apre occorre inserire varie informazioni legate alla persona proprietaria del veicolo: il tipo di professione che svolge, lo stato civile, l’anno in cui ha conseguito la patente, il titolo di studio e l’indirizzo di residenza. Una volta completato anche questo passaggio pigiare su “Procedi” in fondo alla pagina.

L’ultimo passaggio consiste nell’inserire i contatti personali, vale a dire indirizzo e-mail e numero di telefono, per ricevere il preventivo e gestire la polizza. Il numero di cellulare viene richiesto per un riconoscimento e un aiuto immediato in caso di bisogno. Infine, aggiungere il segno di spunta accanto alle voci legate all’informativa della privacy e pigiare infine sul pulsante “Mostrami il prezzo” per visualizzare il calcolo del preventivo.