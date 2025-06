Guida autonoma: chiesto il rinvio per i Robotaxi di Tesla ad Austin

Un gruppo di legislatori democratici dello stato del Texas ha chiesto a Tesla di rinviare a settembre la partenza del servizio di taxi a guida autonoma nella città di Austin, ovvero i famosi Robotaxi il cui debutto sarebbe previsto tra pochi giorni.

La richiesta di posticipare l’entrata in funzione dei Robotaxi di Tesla è legata al fatto che a settembre entrerà in vigore una nuova legge sulla guida autonoma in Texas. Nella lettera con cui il gruppo di politici chiede il rinvio si spiega che la decisione andrebbe nell’interesse della sicurezza pubblica e che ne guadagnerebbe anche la fiducia della gente verso l’operato della stessa Tesla.

LA RICHIESTA DI INFORMAZIONI A TESLA

Se l’azienda di Elon Musk dovesse decidere comunque di partire entro questo mese, sarebbe chiamata dai legislatori a fornire informazioni dettagliate sulle modalità in cui i Robotaxi rispetteranno la nuova legge in tema di vetture a guida autonoma.

Da parte sua, Tesla non ha al momento risposto né commentato la richiesta dei legislatori, che potrebbe in ogni caso cadere nel vuoto in mancanza di qualsivoglia obbligo legale. La legge attualmente in vigore nel Texas consente infatti la libera circolazione dei veicoli a guida autonoma , a patto che soddisfino tutti i requisiti burocratici previsti e siano dotati di assicurazione di base.

LA NUOVA LEGGE SULLA GUIDA AUTONOMA

La nuova legge, approvata il mese scorso e non ancora firmata dal governatore, prevede invece che le aziende che basano la loro attività sui veicoli a guida autonoma, come nel caso dei Robotaxi, sono obbligate a richiedere alle autorità una specifica autorizzazione per operare nel territorio dello stato.

Le aziende saranno inoltre tenute a fornire informazioni sulle modalità di intervento da parte della polizia dei soccorritori in caso di emergenze o incidenti che vedranno protagonisti i loro veicoli. Se le autorità riterranno poi che uno di questi mezzi possa rappresentare un pericolo per il pubblico, avranno il potere di revocare i permessi.