Kia lancia la nuova app per un'esperienza digitale unificata

Kia ha lanciato il mese scorso la sua nuova app ufficiale progettata per semplificare l’esperienza d’uso dei clienti, che potranno accedere così a tutto il mondo di servizi offerti dal costruttore coreano in Europa da un unico punto d’ingresso senza perdersi tra le singole applicazioni come accaduto finora. La nuova app Kia raggruppa infatti in sé tutte le funzionalità presenti nelle app Kia Connect, Kia Charge, MyKia, Kia Warranty Book e Kia Owner’s Manual. Secondo Marc Hedrich, presidente e CEO di Kia Europe:

La nuova app Kia è più di un semplice strumento digitale; è una porta d’accesso a un’esperienza di mobilità intelligente e senza soluzione di continuità. Unendo più servizi in un’unica potente app, stiamo rendendo le interazioni quotidiane con i veicoli Kia più intelligenti, più efficienti e completamente connesse allo stile di vita dei nostri clienti.

UN’APP PREMIATA CON L’IF DESIGN AWARD

L’app Kia consente ai clienti europei di avere con un solo accesso tutti gli strumenti utili per integrare la connettività di bordo, le funzionalità di ricarica dei modelli elettrici e la manutenzione del mezzo.

La nuova interfaccia è stata studiata tenendo ben presente l’aspetto della praticità d’uso e questi sforzi sono stati premiati con la conquista dell’iF Design Award 2025, un riconoscimento che conferma la progettazione coerente e intuitiva dell’applicazione, nonché la validità della sua interfaccia user-friendly.

LE FUNZIONI DELLA NUOVA APP KIA

Tra le funzioni più importanti della nuova app Kia c’è il controllo remoto del veicolo che tramite smartphone consente di avviare il motore, regolare il climatizzatore, bloccare o sbloccare le portiere, azionare i finestrini, gestire le luci, attivare il clacson e controllare lo stato di carica della batteria.

Interessanti e utili sono inoltre le funzioni legate alla navigazione. L’app consente infatti pianificare il percorso prima di mettersi in viaggio con tanto di punti di interesse e soste per la ricarica consigliate nel caso in cui si possieda un veicolo elettrico. Il tragitto così programmato può essere inviato al navigatore di bordo, che poi provvederà a guidare il conducente durante la marcia mediante le classiche indicazioni visive e vocali.

L’app Kia integra tutte le funzionalità de servizio europeo Kia Charge, che può contare su oltre 900.000 punti di ricarica in 20 pesi diversi. Il software consente di gestire il contratto e le tariffe per la ricarica, oltre a localizzare e filtrare le stazioni in base al percorso impostato o ad altre esigenze personali. Una funzione decisamente utile è però anche la possibilità di avviare e interrompere le sessioni di ricarica da remoto.

L’interfaccia dell’app permette infine al cliente di gestire la manutenzione dell’auto prenotando un appuntamento per l’assistenza presso un concessionario o un’officina Kia nelle vicinanze, accedere alla cronologia digitale degli interventi di manutenzione e sfogliare la versione digitale del manuale d’uso e del libretto della garanzia.

TUTTO L’ECOSISTEMA KIA IN UNA SOLA APP

Per avere a disposizione tutte le funzioni è sufficiente accedere all’app Kia con le credenziali del proprio account, anche di un profilo già esistente. Una volta effettuato il login, il proprietario del veicolo avrà accesso a tutti i dati e le informazioni che prima erano suddivise tra le varie applicazioni dell’ecosistema Kia.

A proposito delle vecchie app, il costruttore ha confermato che Kia Connect, Kia Charge, MyKia, Kia Warranty Book e Kia Owner’s Manual verranno gradualmente eliminate nei prossimi mesi, per cui al cliente è consigliabile scaricare fin da subito la nuova app Kia dall’App Store di Apple o da Google Play.