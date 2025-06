Nuova Dacia Duster elettrica: sarà economica, robusta e 4x4

La Dacia Duster si prepara ad accogliere la propulsione elettrica. La casa rumena sta lavorando infatti alla nuova variante a zero emissioni del popolare SUV che, nonostante la sostanziale rivoluzione a livello motoristico, non abbandonerà il suo stile pragmatico fatto di soluzioni economiche ma robuste abbinate alla possibilità di avere la trazione integrale per andare oltre le consuete strade di tutti i giorni. La nuova Dacia Duster elettrica dovrebbe essere presentata il prossimo novembre ma non ci sono ancora tempi certi sul debutto commerciale di questa novità che darà di fatto il via alla progressiva elettrificazione di tutta la gamma.

BASE CONDIVISA CON RENAULT 5 E TWINGO

Per la Duster elettrica, Dacia si affiderà come sempre alla tecnologia della sua controllante, la Renault. Il SUV elettrico nascerà infatti sulla piattaforma CMF-BEV progettata dai francesi appositamente per i veicoli a zero emissioni. Su questa base è già prodotta la Renault 5, mentre in futuro si aggiungerà anche la nuova Renault Twingo.



La piattaforma CMF-BEV è di fatto una versione adattata per la propulsione elettrica della piattaforma CMF-B sulla quale si basa l’attuale Dacia Duster a combustione termica. Questa base tecnologica ha il vantaggio di essere discretamente flessibile, al punto da poter essere usata per le citycar compatte fino ad arrivare ai SUV di medie dimensioni.

Tornando alla Duster elettrica, le indiscrezioni finora disponibili parlano di una vettura dotata di doppio motore elettrico, di cui uno sistemato al posteriore per garantire al guidatore la trazione su tutte e quattro le ruote. Sempre secondo alcune voci, la casa rumena sembra interessato anche al lancio di una Dacia Duster ibrida 4×4 destinata a debuttare con ogni probabilità entro fine anno.

I PIANI ELETTRICI DI DACIA

I piani del futuro prossimo di Dacia parlano di nuovi modelli sprovvisti del classico motore termico. L’opzione più interessante, nonché quella perfettamente in linea con il posizionamento low-cost del marchio rumeno, consiste in un nuova citycar elettrica da meno di 18.000 euro, un modello candidato a sostituire la Spring.

Nel frattempo Dacia continuerà a lavorare a diversi progetti, tra cui la versione a zero emissioni della Sandero che dovrebbe però arrivare sul mercato non prima del 2027.