La nuova Volkswagen ID.4 del 2026 sarà un'auto "completamente diversa"

Il prossimo anno la Volkswagen ID.4 sarà rinnovata attraverso un restyling che la cambierà profondamente. Più che un normale facelift sembrerà quasi una nuova generazione. Il SUV elettrico tedesco è stato lanciato nel 2020 e si appresta a festeggiare i 5 anni. Oggi è un modello di buon successo, tra le elettriche più vendute in Europa. Secondo i dati di maggio 2025 di Jato Dynamics, la Volkswagen ID.4 è stata la quarta auto elettrica più venduta in Europa con 6.623 immatricolazioni. A 5 anni di distanza, il SUV elettrico si avvicina ad un restyling profondo che cambierà molte cose ed il cui aspetto è stato già anticipato da alcuni render, come quello che mostriamo.



Il CEO di Volkswagen, Thomas Schäfer, ha dichiarato che la nuova ID.4 del 2026 è “davvero bella” e ha accennato a quanto sia stata ampiamente rinnovata.

Rifaremo completamente la ID 4, dentro e fuori. Sarà un’auto completamente diversa, un enorme passo avanti.

COME SARÀ? NUOVO LOOK

La nuova Volkswagen ID.4 2026 presenterà un nuovo look che sarà coerente con il nuovo linguaggio di design che debutterà sulla ID.2 e che troveremo anche sulla city car ID.1.

Abbiamo ritenuto che dovesse integrarsi con il nuovo linguaggio stilistico, dato che rimane il nostro veicolo elettrico più importante in termini di numeri.

Secondo un rapporto di Autocar, la nuova Volkswagen ID.4 è conosciuta internamente come “Tiguan elettrica”, suggerendo un tentativo di presentare i due modelli SUV di dimensioni simili in modo più esplicito come strettamente correlati tra loro. Questa “correlazione” preannuncia un cambio di nome per il SUV elettrico? Del resto, in passato più volte si era parlato di una Tiguan elettrica visto che la casa automobilistica non intende mettere da parte i nomi dei suoi modelli più importanti. Lo scopriremo presto dato che il restyling debutterà il prossimo anno e certamente prima arriveranno nuove informazioni.

INTERNI COMPLETAMENTE RINNOVATI

Anche l’abitacolo sarà ridisegnato e completamente rivisto. Cruscotto, infotainment, plancia, tutto sarà ripensato. Addirittura, in passato si affermava che in termini di qualità, gli interni del nuovo SUV elettrico saranno addirittura migliori di quelli Audi. Una cosa è però già certa oggi e cioè che torneranno i pulsanti fisici, almeno quelli per gestire alcune delle principali funzionalità dell’auto. Volkswagen ha finalmente capito che concentrare la gestione di troppe funzioni, anche le più essenziali, all’interno dell’infotainment non va bene e può rappresentare un problema per gli automobilisti.

NOVITÀ PER MOTORI E BATTERIE

Sul fronte tecnico, dovrebbe esserci il passaggio alla piattaforma MEB+. In ogni caso, arriveranno nuovi powertrain che potranno beneficiare dell’esperienza accumulata sino ad ora da Volkswagen. Dunque, ci sarà soprattutto un grande lavoro per migliorare l’efficienza e quindi l’autonomia. Ne capiremo certamente di più nei prossimi mesi. A quanto pare, con il restyling potrebbe sparire la ID.5, cioè la versione SUV Coupé che non starebbe ottenendo un particolare successo in termini di vendite.



