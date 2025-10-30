Cerca

Tesla Cybercab, lo sviluppo va avanti: sono iniziati i test del robotaxi su strade pubbliche

Continua lo sviluppo del robotaxi a guida autonoma; i primi prototipi sono stati visti su strade aperte al traffico

Tesla Cybercab, lo sviluppo va avanti: sono iniziati i test del robotaxi su strade pubbliche
Vai ai commenti
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Pubblicato il 30 ott 2025

Tesla ha confermato pochi giorni fa che la produzione di serie del Cybercab partirà a metà del 2026. Fino ad ora, avevamo visto prototipi del robotaxi circolare solamente all’interno delle fabbriche della casa automobilistica. A quanto pare, lo sviluppo sta andando avanti perché in questi giorni sono iniziate a trapelare le prime immagini del Tesla Cybercab su strade aperte al traffico. Si tratta di un segnale importante che il percorso che porterà a definire il modello di produzione sta proseguendo. Da notare che i prototipi visti su strada dispongono di specchietti laterali, volante e pedali. Inoltre, a bordo è presente un autista.

Trattandosi di prototipi in fase di test è normale. Inoltre, queste vetture, dovendo circolare su strade aperte al traffico, devono rispettare le normative. Sappiamo, comunque, che l’obiettivo della casa automobilistica è quello di proporre il Cybercab come una vettura davvero senza conducente, eliminando volante e pedali. C’è però una novità in tal senso emersa proprio da poco e che arriva a seguito delle dichiarazione Robyn Denholm, presidente del consiglio di amministrazione dell’azienda.

IL CYBERCAB CON VOLANTE E PEDALI SE LE NORMATIVE LO RICHIEDONO

Cybercab è concepito come un veicolo che non necessita di pedali o volante ed Elon Musk ha ribadito questo concetto durante la presentazione degli ultimi dati finanziari di Tesla. Tuttavia, per poter circolare su strada è necessario rispettare le normative. E se queste chiedono la presenza di volante e pedali, Tesla pare che si adatterà. Insomma, piuttosto che non produrre il Cybercab o non poterlo commercializzare in alcuni Paesi, meglio dotare il robotaxi di volante e pedali per rispettare le regole dove servirà.

Sulla scelta che farà alla fine Tesla ne capiremo di più nel corso dei prossimi mesi man mano che si avvicinerà il momento dell’avvio della produzione del modello definitivo. Intanto, il lavoro sta andando avanti e la presenza dei primi prototipi sulle strade aperte al pubblico fa capire che l’azienda di Elon Musk avrebbe raggiunto un nuovo step nello sviluppo del Cybercab.

Ti potrebbe interessare:
95
Tesla Model S e Model X tornano in Italia, ecco come cambiano: novità e prezzi
Mercato
146
Tesla taglia il prezzo della Model 3 Long Range RWD: adesso è compatibile con gli incentivi
Mercato Auto
29
Tesla Model Y, dalla Standard alla Performance: modelli, prestazioni e prezzi
197
Tesla Model Y Standard sorpresa, è già arrivata in Italia: costa 39.990 euro
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.