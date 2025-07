Samsung produrrà i nuovi chip AI per Tesla: accordo multimiliardario

Tesla e Samsung hanno firmato un accordo del valore di ben 16,5 miliardi di dollari. Il colosso dell’elettronica andrà dunque a fornire alla casa automobilistica i chip AI6 di prossima generazione di Tesla che saranno prodotti all’interno della nuova fabbrica Samsung in Texas. La notizia è stata resa pubblica tramite un documento depositato da Samsung e successivamente confermata anche da Elon Musk attraverso un post su X (ex Twitter). L’accordo è entrato ufficialmente in vigore il 26 luglio 2024 e durerà fino al 31 dicembre 2033, secondo quanto si legge nella documentazione depositata da Samsung. Sebbene inizialmente il documento non indicasse Tesla come acquirente, Musk ha successivamente confermato il coinvolgimento dell’azienda. Ha pure rivelato dettagli chiave sul progetto, tra cui un ruolo importante del nuovo stabilimento di semiconduttori di Samsung in Texas. Possiamo leggere su X:

Il nuovo gigantesco stabilimento Samsung in Texas sarà dedicato alla produzione del chip AI6 di prossima generazione di Tesla. L’importanza strategica di questo progetto è difficile da quantificare. Samsung attualmente produce AI4. TSMC produrrà l’AI5, la cui progettazione è appena stata completata, inizialmente a Taiwan e poi in Arizona.

L’IMPORTANZA STRATEGICA DELL’ACCORDO

Musk sempre su X aggiunge un ulteriore dettaglio e cioè che Samsung ha accettato di consentire a Tesla di contribuire a massimizzare l’efficienza produttiva.

Questo è un punto cruciale, perché sarò io stesso a percorrere questa strada per accelerare il ritmo dei progressi. E la fabbrica si trova in una posizione comoda, non lontano da casa mia.

Ma c’è di più perché il numero uno di Tesla ha chiarito che i 16,5 miliardi di dollari rappresentano in realtà solo il minimo indispensabile. Probabilmente, infatti, l’accordo con Samsung sarà probabilmente “molto più costoso”.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE SEMPRE PIÙ IMPORTANTE PER TESLA

Il rapporto tra Samsung e Tesla in realtà sta andando avanti già da diverso tempo dato che il colosso dell’elettronica fornisce alla casa automobilistica, ad esempio, i moduli delle fotocamere. La nuova intesa dimostra ancora una volta come l’intelligenza artificiale sia sempre più importante per Tesla e che troveremo sempre più presente nei suoi nuovi prodotti. Non solo auto dato che sta investendo molto sulla guida autonoma ma anche all’interno dei robot Optimus.