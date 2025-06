Nuovi problemi per Tesla: potrebbe non rispettare i tempi per i robot Optimus

Non è certamente un periodo facile per Tesla. Dopo il crollo delle vendite in Europa e la clamorosa fine del rapporto tra Donald Trump ed Elon Musk (con tanto di accuse pesantissime), ora arriva un’altra brutta notizia. Venerdì, con un post su X, Milan Kovac ha annunciato le sue dimissioni e l’abbandono dell’incarico da responsabile dell’ingegneria di Tesla Optimus, il robot umanoide che Musk considera cruciale e che rappresenta probabilmente una parte significativa del valore attuale del colosso statunitense.

Le ragioni della scelta di Kovac e il futuro di Optimus

Alla base della decisione, come ha spiegato lo stesso Kovac, c’è la volontà di trascorrere più tempo con la famiglia. Kovac ha tenuto a precisare che non ci sono altre motivazioni e la scelta è frutto esclusivamente del desiderio, dopo nove anni in Tesla, di cui gli ultimi dedicati al progetto Optimus, di stare più tempo a casa. Lo stesso Musk ha ringraziato pubblicamente Kovac dello straordinario contributo dato a Tesla per un decennio, smentendo così le speculazioni secondo cui la decisione di Kovac fosse legata alle vicende politiche del fondatore di Tesla.

Al di là delle dichiarazioni ufficiali rimane il dubbio che qualcosa non torni e, soprattutto, che questa decisione possa compromettere i programmi di sviluppo di Optimus. L’uscita di scena di Kovac, infatti, è immediata e non si tratta, quindi, di un passaggio di consegne come ci si aspetterebbe in un contesto del genere. Inoltre Tesla non ha rilasciato commenti, rafforzando l’impressione di una situazione non propriamente trasparente. Di certo c’è che dal successo di Optimus passa molto del futuro di Tesla. Dopo l’ultimo crollo in borsa con il titolo che ha perso 152 miliardi di dollari (circa 133 miliardi di euro), dai robot umanoidi e dal servizio di robotaxi che partirà la prossima settimana ci si attende molto. Su questi due progetti (auto a guida autonoma e robot umanoidi) lo stesso Musk ha recentemente affermato che si tratta delle uniche cose che contano nel lungo periodo.



Secondo le prime indiscrezioni, la guida del progetto Optimus dovrebbe passare ad, attualmente Director of Autopilot Software di Tesla e il primo ingegnere assunto per il progetto Autopilot dallo stesso Musk. A lui il compito di riuscire, superando anche le recenti restrizioni del governo cinese sulle esportazioni di magneti e minerali di terre rare (fondamentali per la costruzione dei robot), a rispettare l’e 50.000 robot entro il 2026.