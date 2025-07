La Jeep Avenger è un vero successo: superati i 200 mila ordini

A due anni dal suo debutto sul mercato, Jeep Avenger continua ad essere un modello di successo. I numeri parlano chiaro e fino a questo momento sono stati raccolti oltre 200 mila ordini del B-SUV in tutta Europa. In Italia, lo abbiamo visto, è tra i protagonisti assoluti del mercato. Infatti, nel periodo gennaio-giugno 2025 è il B-SUV più venduto con una quota del 10,9%, il SUV più venduto in assoluto con una quota superiore al 5,6% ed il B-SUV 100% elettrico leader con una quota del 21,4%. In Europa, invece, la Jeep Avenger guida la Top 10 dei B-SUV più venduti. Da parte della casa automobilistica c’è ovviamente grande soddisfazione per il risultato che sta ottenendo questo modello e al riguardo Fabio Catone, Head of Jeep Brand in Enlarged Europe, ha commentato:

Raggiungere i 200.000 ordini è il risultato diretto della nostra strategia: una gamma di propulsori completa e adattabile, un design iconico, una comunicazione d’impatto e caratteristiche di prodotto pienamente allineate al DNA Jeep. In meno di un anno, Jeep Avenger ha raddoppiato il volume degli ordini. Con un’impennata del 16% nei BEV e del 50% negli ordini ibridi, i veicoli elettrificati rappresentano ora uno sbalorditivo 66% delle preferenze, confermando l’impennata della domanda di soluzioni sostenibili e innovative.

BENZINA, IBRIDO ED ELETRICO

QUANTO COSTA?

Il B-SUV è stato presentato nel 2022 per poi essere lanciato sul mercato nel 2023. Oggi, la Jeep Avenger è proposta con una gamma completa che comprende. Alla base della gamma abbiamo innanzitutto un motore a benzina 3 cilindri di 1,2 litri di cilindrata in grado di erogare 100 CV, in abbinamento con un cambio manuale a 6 rapporti. C’è poi la versione e-Hybrid che combina un motore a combustione interna da 100 CV con un propulsore elettrico da 29 CV integrato in una trasmissione automatica a doppia frizione a sei rapporti. Potenza di sistema di 110 CV. Andando avanti abbiamo poi la versione 4xe con un 3 cilindri turbo di 1,2 litri da 136 CV abbinato a due motori elettrici, uno per asse. Potenza di sistema pari a 145 CV e trazione integrale. Infine, il modello elettrico può contare su di un motore da 156 CV alimentato da una batteria con una capacità di 54 kWh per un’autonomia poco superiore ai 400 km secondo il ciclo WLTP.

Da 25.200 euro per la versione benzina, da 27.200 euro per quella ibrida e da 39.400 euro per quella elettrica.