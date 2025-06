Jeep Avenger, continua il successo in Italia: SUV più venduto anche a maggio

Jeep Avenger fin dal suo debutto ha riscosso un grande successo in Italia che continua e anche dopo il mese di maggio 2025, è il SUV preferito dagli italiani. I numeri di UNRAE sono chiari. Questo modello è il SUV più scelto dagli italiani sia nel singolo mese di maggio, sia nel periodo compreso tra gennaio e maggio. Infatti, nel segmento dei B-SUV, a maggio 2025 ne sono state immatricolate 4.715 unità e nel cumulato tra gennaio e maggio ben 24.390. In sintesi, Avenger è il B-SUV più venduto d’Italia a maggio così come in questa prima parte del 2025 ed è anche il SUV più venduto in assoluto sempre considerando gli stessi parametri temporali. In aggiunta, è pure il B-SUV elettrico più venduto nel nostro Paese.

LA GAMMA: BENZINA, IBRIDO ED ELETTRICO

Sempre statistiche alla mano, a maggio 2025, Jeep Avenger, solo dietro alla FIAT Panda . Anche nel cumulato dei primi 5 mesi del 2025, il B-SUV è sempre in seconda posizione tra i modelli più venduti a riprova del suo gradimento. Per ottenere questi risultati, Jeep propone la sua Avenger con una gamma completa di motorizzazioni: benzina, ibrido ed elettrico. In questo modo è in grado di rispondere a tutte le diverse esigenze della clientela.

La versione benzina adotta un 3 cilindri di 1,2 litri di cilindrata in grado di erogare 100 CV, in abbinamento con un cambio manuale a 6 rapporti. C’è poi la versione e-Hybrid che combina un motore a combustione interna da 100 CV con un propulsore elettrico da 29 CV integrato in una trasmissione automatica a doppia frizione a sei rapporti. La potenza di sistema arriva così a 110 CV. Da poco è entrata in gamma pure la versione 4xe con un 3 cilindri turbo di 1,2 litri da 136 CV abbinato a due motori elettrici, uno per asse. Potenza di sistema pari a 145 CV e disponibilità della trazione integrale. Infine, il modello elettrico può contare su di un motore da 156 CV alimentato da una batteria con una capacità di 54 kWh per un’autonomia poco superiore ai 400 km secondo il ciclo WLTP.

PREZZI

La gamma della Jeep Avenger parte in Italia daper la versione benzina, da 26.950 euro per quella ibrida e da 39.400 euro per quella elettrica.