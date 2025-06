Battista Novantacinque: l'hypercar esclusiva che celebra 95 anni di design Pininfarina

Automobili Pininfarina ha recentemente svelato la Battista Novantacinque, un esemplare unico creato per celebrare il 95° anniversario della storica casa di design italiana Pininfarina SpA. Presentata al Museo Nazionale dell’Automobile (MAUTO) di Torino dal 22 al 24 maggio, questa hypercar rappresenta l’ultima versione su misura della serie Battista, la cui produzione terminerà alla fine del 2025.

COSA OFFRE?

La Battista Novantacinque si distingue per la sua carrozzeria in fibra di carbonio a vista con finitura Rosso Gloss, arricchita da dettagli in oro e nero lucido, inclusi accenti in PURA Vision Gold e Nero Torino. Il nome “Novantacinque" è inciso sull’ala posteriore, sottolineando il carattere commemorativo del veicolo. I cerchi Iconico, rifiniti in Precision Polished Colourless con dettagli Black Channel Matt, completano l’estetica esterna.



All’interno, l’abitacolo presenta sedili Pilota rivestiti in pelle nera e Alcantara, con cuciture bicolore in nero e oro. Le ginocchiere in Alcantara nera mostrano il logo “95" ricamato in oro, mentre la plancia e le piastre delle portiere sono decorate con elementi in fibra di carbonio satinata e alluminio anodizzato in oro e nero. I comandi rotativi in alluminio lavorato, progettati esclusivamente per questa edizione, offrono un’interfaccia tattile distintiva.

POTENTE E VELOCE

Dal punto di vista tecnico, la Battista Novantacinque mantiene le prestazioni davvero rilevanti della serie Battista. Dotata di quattro motori elettrici, uno per ogni ruota, eroga una potenza complessiva di 1.900 CV e una coppia di 2.340 Nm. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in meno di due secondi, superando le prestazioni di molte auto da Formula 1. La batteria da 120 kWh garantisce un’autonomia WLTP fino a 476 km con una singola carica.



La produzione della Battista è limitata a 150 esemplari, tutti assemblati a mano presso l’atelier di Cambiano, in Italia. Il prezzo della Battista standard si aggira intorno ai 2,2 milioni di dollari, ma per la Novantacinque, trattandosi di un esemplare unico, il costo potrebbe essere significativamente superiore.

