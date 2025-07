Test ADAS su larga scala in Cina. Tesla sorprende e batte tutti

I sistemi di assistenza alla guida sono sempre più sofisticati e sulla carta dovrebbero garantire un livello di sicurezza molto alto, intervenendo da soli in determinati scenari per evitare indicenti o situazioni comunque pericolosi. Ma nella realtà, come si comportano, anzi come vanno quelli delle auto cinesi? Lo scriviamo spesso, le case automobilistiche cinesi stanno spingendo molto nello sviluppo degli ADAS, promettendo molto. Il quotidiano cinese Dongchedi ha condotto un ampio test ADAS su 36 auto in svariati scenari e i risultati sono interessanti. In questo elenco ci sono anche alcune Tesla che hanno saputo imporsi sui rivali.

I TEST ADAS

Stando a quanto racconta la stampa cinese, i test sono stati effettuati simulando scenari realistici che spaziavano da improvvisi tagli di corsia da parte di altri veicoli, all’evitamento di un cantiere autostradale fino alla collisione con un animale. C’era anche un semplice test di frenata automatica d’emergenza, superato dalla maggior parte dei veicoli.

I RISULTATI? TESLA VINCE

In generale, questi test hanno mostrato che le Tesla equipaggiante con il sistema Tesla Vision basato solamente sulle telecamere, hanno superato i concorrenti cinesi dotati di LiDAR come BYD, Xiaomi, Xpeng e Huawei in tutti i sei test tranne uno. Com’è andata quindi? La Tesla Model 3 e la Model X si sono aggiudicati rispettivamente la prima e la seconda posizione, ottenendo 5 su 6 punti e superando quasi tutti gli scenari di test. La Model X è stata anche l’unica auto superare il test di rischio collisione con un animale in autostrada (un cinghiale). Il terzo posto è andato alla Wey Lanshan di Great Wall Motor (che conosciamo come Wey 07) con il suo Coffee Pilot Ultra ADAS.

NEWS: Chinese media tested ADAS in various scenarios, including highways & night driving. @Tesla’s vision-based system outperformed emerging Chinese brands like Huawei & Xiaomi, as well as traditional automakers. Even with LiDAR, competitors’ ADAS performance lags behind Tesla.… pic.twitter.com/6DQOFGB8C8 — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) July 23, 2025

Modelli come Xpeng G6, BYD Z9GT EV, Wenjie M9 e Zhijie R7, sono riusciti a superare solo tre test su sei. Le ultime posizioni sono andate ad auto come Zeekr 7X, Xpeng P7+, Onvo L60, Firefly EV o Mercedes Classe C che non hanno superato alcun test. Interessante notare che auto della stessa marca, equipaggiate con gli stessi sistemi ADAS, a volte risolvevano situazioni di emergenza in modo diverso. Questo potrebbe dipendere da numerosi fattori come una diversa release software, differenti posizioni dei sensori e l’utilizzo di chip con una diversa capacità di calcolo, tutti elementi che potrebbero influenzare le decisioni di intervento delle auto.

I risultati di questi test sono stati commentati da Elon Musk che ha evidenziato che le sue auto hanno ottenuto i migliori risultati in Cina pur non potendo disporre dei dati di addestramento locali.

Tesla sta aggiungendo i dati di addestramento provenienti dal nostro simulatore mondiale e dalle piste di prova per raggiungere un punteggio di 6/6.

Sebbene Tesla sia riuscita a distinguersi in questo test, vale la pena di evidenziare che si è trattato di un prova di sistemi ADAS, non di guida autonoma. Inoltre, non sono state coperte tutte le condizioni di guida, come quelle in caso di maltempo, in cui gli esperti affermano che il LiDAR potrebbe essere cruciale, invece di affidarsi esclusivamente alle telecamere.