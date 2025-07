Audi Urban Value, noleggio a consumo per A1, Q2 e A3: ecco come funziona

Il noleggio piace sempre di più come soluzione per arrivare a disporre di un’auto. Audi lo sa benissimo e per questo ha deciso di proporre attraverso Audi Financial Services una particolare formula di noleggio per rispondere alle esigenze dei clienti privati che percorrono pochi chilometri. Si chiama Audi Urban Value ed è una formula di noleggio a consumo. Al canone base fisso e inferiore sino a oltre il 40% al noleggio convenzionale si accompagnano tutti i servizi assicurativi, d’assistenza e mobilità caratteristici del noleggio dedicato alle vetture Audi.



COME FUNZIONA? 3.000 KM INCLUSI

Questa particolare offerta è riservata esclusivamente alle gamma dei

Audi Urban Value è una formula di noleggio a lungo termine della durata di 36 mesi con percorrenza inclusa di 3.000 km. Il canone base, fisso per tutta la durata del contratto, consente di abbinare tutti i servizi assicurativi, di assistenza e di mobilità previsti normalmente per il noleggio convenzionale. Qualche esempio? Inclusi immatricolazione e messa su strada, soccorso stradale e traino in Italia/Europa 24 ore su 24, limitazione di responsabilità per incendio e furto, sistema di recupero del veicolo rubato mediante dispositivo a radio frequenza, copertura assicurativa RCA, tutela del conducente, copertura danni, atti vandalici ed eventi naturali oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

E quando si raggiunge la soglia dei 3.000 km? Ogni km eccedente viene quindi fatturato su base mensile al costo unitario di 0,29 euro, da aggiungere al canone fisso.

FACCIAMO ALCUNI ESEMPI

Prendiamo Audi A3 Sportback TFSI 85 kW S tronic MHEV 48V Business Advanced. A fronte di un anticipo di 5.000 euro, il canone base Audi Urban Value si attesta a 323 euro anziché i 554 euro previsti per il noleggio tradizionale (36 mesi, 30 mila km complessivi), con un delta di ben 231 euro al mese (-42%).

Sino a quando l’utente non oltrepassa la soglia di 3.000 km, il canone non varia rispetto all’ammontare fisso. Oltre, viene conteggiata la percorrenza eccedente: se, ad esempio, vengono percorsi 400 km nel mese successivo al superamento dei 3.000 km, al canone base si aggiungono 116 euro (cioè 400 km x 0,29 euro al km). Sempre considerando Audi A3 Sportback TFSI 85 kW S tronic MHEV 48V Business Advanced, il costo totale nel mese si attesta così a 439 euro, inferiore ai 554 euro mensili previsti per il noleggio convenzionale.