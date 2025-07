Alcolock ci siamo, adesso è davvero obbligatario. Pubblicato il decreto in Gazzetta Ufficiale

Alcolock, adesso diventa davvero obbligatorio in Italia dato che il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 luglio è stato pubblicato il 25 luglio in Gazzetta Ufficiale. Il decreto firmato dal Ministro Matteo Salvini definisce le caratteristiche e le modalità di installazione del dispositivo alcolock. Ricordiamo che con la riforma del Codice della Strada era stato introdotto l’obbligo dell’installazione di questo dispositivo sulle auto dei conducenti già sanzionati per aver guidato con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l. Si tratta di una sorta di etilometro da collegare al sistema di accensione dell’auto. Chi è tenuto ad installarlo per avviare l’auto dovrà soffiarci dentro e se non verrà rilevata la presenza di alcol nel conducente, l’auto si metterà in moto. In caso contrario, il motore non si accenderà.

ADESSO É UFFICIALE

Il decreto apparso in Gazzetta Ufficiale è molto importante. Con la riforma del Codice della Strada è vero che è stato introdotto l’alcolock ma serviva un apposito decreto attuativo che definisse tutte le caratteristiche del dispositivo e le modalità d’installazione. In fonte potete trovare il decreto in Gazzetta Ufficiale e in questo articolo di fine marzo riassumiamo le regole dell’utilizzo di questa sorta di etilometro per le auto.



Va detto che sul sito www.ilportaledellautomobilista.it si potrà trovare l’elenco degli installatori autorizzati e dei modelli di veicoli compatibili con ogni tipo di alcolock. Informazioni che dovrebbero essere disponibili a breve dato che il decreto è diventato legge. Dunque, ci sono voluti circa 7 mesi dall’entrata in vigore della riforma del Codice della Strada ma l’alcolock è diventato adesso ufficialmente obbligatorio nel nostro Paese.