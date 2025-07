Honda N-One e:, una nuova kei car elettrica per il Giappone. Pronta a debuttare anche in Europa

Sarà anche piccola ma al Goodwood Festival of Speed ha fatto molto discutere. Parliamo della nuova city car elettrica di Honda che all’appuntamento inglese è apparsa come prototipo ancora camuffato, un modo per anticipare il futuro modello di serie. Si pensava che alla presentazione ci volesse ancora un bel po’ ed, invece, la nuova Honda N-One e:, questo il suo nome, ha fatto il suo debutto ufficiale in Giappone. Arriverà anche una specifica versione per l’Europa? Parrebbe di si visto quanto è stato presentato a Goodwood. Una data certa ancora non c’è ma è possibile che il modello per il Vecchio Continente possa essere portato a settembre al Salone di Monaco. Presto ne sapremo certamente molto di più.

UNA KEI CAR ELETTRICA PER IL GIAPPONE

DISPONIBILITÀ

Honda N-One e: è una, vetture estremamente compatte che in Giappone piacciono molto perché consentono di muoversi con agilità dei centri urbani delle grandi città. Il nuovo modello presenta un design squadrato e tetto alto. A differenza del veicolo visto a Goodwood, quello per il mercato giapponese non dispone di parafanghi allargati, scelta fatta per rientrare nelleche in Giappone prevedono specifici vincoli. Quindi, anche se Honda non ha rivelato molto in termini di specifiche tecniche, possiamo immaginare che la vetturadal suo singolo motore elettrico.Si pensa che questo modello condivida la medesima piattaforma della N-Van e: presentata lo scorso anno, che secondo Honda poteva percorrere 245 km con una sola ricarica. Parlando, invece, della ricarica sappiamo che in corrente continua è possibile rifornire fino ad una potenza di 50 kW. Gli interni della N-One hanno un aspetto semplice, ma non eccessivamente essenziale. Tra le funzionalità avanzate di questo modello c’è il supporto al. In questo modo sarà possibile utilizzare l’energia contenuta nella batteria di trazione per alimentare i dispositivi elettrici esterni. Tuttavia, per usare questa funzione servirà un apposito adattatore che i clienti dovranno acquistare a parte.

Nuova Honda N-One e: sarà disponibile in Giappone a partire dal mese di, lo stesso periodo in cui probabilmente sarà mostrata al Salone di Monaco la versione europea, un modello che se proposto al giusto prezzo potrebbe diventare interessante nel mercato del Vecchio Continente.