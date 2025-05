MX-30, la prima auto elettrica di Mazda è al capolinea in Europa

Non è certamente una sorpresa. Mazda MX-30 saluta l’Europa. Che il crossover elettrico fosse oramai al termine della sua storia era abbastanza chiaro da tempo visto che silenziosamente era stato eliminato da diversi configuratori dei Paesi europei. Adesso arriva la conferma attraverso una dichiarazione dell’ufficio stampa dell’azienda nel Regno Unito ai colleghi di Motor1.com. La produzione del crossover elettrico è finita. Tuttavia, la Mazda MX-30 non è andata davvero in pensione visto che in Europa continuerà ad essere proposta la versione range extender, cioè la Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV che abbiamo già avuto modo di provare in passato.

VIA L’ELETTRICA, RIMANE LA RANGE EXTENDER

Mazda MX-30 non ha avuto una vita commerciale molto lunga. A penalizzarla, tra le altre cose, la scelta di offrire una batteria con una capacità bassa che limitava l’autonomia. Non ne sono state vendute molte e adesso la versione BEV esce di scena dopo essere stata ritirata un paio di anni fa sul mercato americano. Come detto, rimane solo la range extender che può contare su di un powertrain che prevede un motore elettrico da 125 kW/170 CV e una coppia di 260 Nm. C’è poi un motore rotativo a benzina da 55 kW/75 CV e 117 Nm che è utilizzato come un generatore per alimentare la batteria da 17,8 kWh durante la marcia. In questo modo l’autonomia massima con la batteria carica ed un pieno di benzina arriva a superare i 600 km. Niente ansia da autonomia quindi.

IL FUTURO DI MAZDA CON LE AUTO ELETTRICHE

Con l’uscita di scena ufficiale della Mazda MX-30 in Europa, l’unica BEV in gamma è la berlina Mazda6e di recente presentazione. Non rimarrà a lungo l’unica dato che in Cina è stato presentata da poco il SUV Mazda EZ-60 che sul mercato del Vecchio Continente dovrebbe arrivare in un secondo momento con il nome di Mazda CX-6e.

VIDEO

[Fonte: Motor1.com]