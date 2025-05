Mazda EZ-60, svelate le specifiche del modello elettrico

Mazda EZ-60 aveva fatto il suo debutto ufficiale alla fine del mese di aprile. Si tratta di un SUV che in Cina sarà proposto sia con una motorizzazione range extender e sia 100% elettrica. Sappiamo già che questo modello arriverà poi in Europa ma con un diverso nome. Sebbene non sia ancora ufficiale, si dovrebbe chiamare Mazda CX-6e. Sul mercato cinese, il nuovo SUV arriverà nel mese di agosto e fino a questo momento conoscevamo solamente le specifiche del modello range extender. Adesso, grazie alle informazioni trapelate dal solito sito del Ministero dell’Industria e dell’Information Technology cinese (MIIT) scopriamo alcune delle specifiche del powertrain del modello 100% elettrico.

MAZDA EZ-60: SOTTO SOTTO È UNA CHANGAN

Ricordiamo innanzitutto che Mazda EZ-60 misura 4.850 mm lunghezza x 1.935 mm larghezza x 1.620 mm altezza, con un passo di 2.902 mm. Il SUV poggia sulla piattaforma EPA1 di Changan, la stessa utilizzata dalla Deepal S07 e dalla berlina elettrica Mazda EZ-6/Mazda6e. Il bagagliaio offre una capacità di 350 litri che possono salire a 2.036 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Sul modello con tecnologia range extender troviamo un singolo motore elettrico sull’asse posteriore da 190 kW (258 CV) alimentato da una batteria LFP con una capacità di 31,7 kWh che permette una percorrenza di 160 km ma secondo il ciclo CLTC. Come range extender troviamo un motore aspirato 4 cilindri di 1,5 litri di cilindrata. Con il pieno di benzina e la batteria carica, la percorrenza raggiunge i 1.300 km, sempre dati CLTC.

MAZDA EZ-60: SPECIFICHE DEL MODELLO ELETTRICO

Entrando nel dettaglio, la versione 100% elettrica del nuovo SUV adotta un motore elettrico sempre da 190 kW (258 CV) abbinato ad una batteria con celle LFP di CALB. La capacità non è stata dichiarata ma visto che la berlina adotta con questo motore un accumulatore da 68,8 kWh, è probabile che anche il SUV disponga di questa medesima soluzione. Le prestazioni non sono state comunicate ma presto ne sapremo di più. Il nuovo SUV ha ottenuto un buon gradimento in Cina dato che sono stati registrati già oltre 20 mila preordini.

I dettagli sul prezzo non sono ancora stati comunicati ma il suo posizionamento suggerisce che competerà nella fascia di prezzo tra 150.000 e 300.000 yuan, cioè tra 18.200 e 36.500 euro. Ancora non sappiamo esattamente quando arriverà in Europa ma è probabile nel corso del 2026.