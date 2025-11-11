Nuova Renault Trafic Escapade: il van per viaggiare liberi con letto e cucina

Per chi ama viaggiare e l’avventura all’aria aperta, Renault al Salone Van Life Expo di Bordeaux ha svelato la nuova Renault Trafic Escapade. Su tratta di un van pensato espressamente per tutti coloro che amano viaggiare in libertà. In Europa sarà disponibile a partire da marzo 2026. Grazie a questo modello, la casa automobilistica rafforza la sua posizione all’interno del segmento dei veicoli dedicati al tempo libero. Questo nuovo modello sarà prodotto a Sandouville, in Francia.

DUE VERSIONI

Nuova Renault Trafic Escapade sarà proposta sul mercato in due configurazioni per accontentare un po’ tutte le necessità dei clienti che amano i camper compatti. La gamma prevede infatti 2 lunghezze, con 2 motorizzazioni e 2 trasmissioni:

Blue dCi 150 CV con trasmissione manuale o la nuova trasmissione automatica a 9 rapporti EAG9

Blue dCi 170 CV con la nuova trasmissione automatica a 9 rapporti EAG9.

In tutti i casi, Trafic Escapade offre il sistema multimediale Easy Link con display da 8 pollici, Smartphone Replication wireless, vano Easy Life, climatizzazione automatica regolabile e dispositivi di assistenza alla guida di ultima generazione. Il van sarà disponibile in due livelli di allestimento: Evolution e Iconic.

UN PICCOLO CAMPER PER VIAGGIARE IN LIBERTÀ

Parlando, invece, della dotazione di bordo per viaggiare, Renault propone all’interno di questo van una panca-letto (a 2 posti), un tavolo a scomparsa (di serie sula versione Iconic) e due sedili girevoli nella seconda fila a cui si aggiunge, nel bagagliaio, un modulo compatto con cucina che comprende: fornello a gas integrato, lavello a scomparsa con doccetta, serbatoio d’acqua pulita da 5 litri e alcuni vani portaoggetti, in grado di trasformare il veicolo in un vero e proprio “rifugio" mobile. Renault ricorda che in questa configurazione Trafic Escapade è omologato nella categoria camper (VASP – Véhicule Automoteur Spécialisé).

DIPONBILITÀ E PREZZI

Come detto all’inizio, per la commercializzazione bisognerà attendere l’inizio del prossimo anno. Infine, la casa automobilistica fa sapere che i prezzi saranno comunicati più avanti.