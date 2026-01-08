MG, il 2025 un anno record in Italia: oltre 50 mila auto vendute

MG ha chiuso il 2025 in Italia con un risultato molto positivo, un nuovo record. Infatti, la casa automobilistica del Gruppo SAIC ha venduto 50.064 auto nel nostro mercato. Un successo che premia il grande lavoro svolto da MG nel nostro Paese da quando è tornato ufficialmente nel 2021. Risultato che è stato ottenuto anche in un momento molto complesso per il mercato auto italiano.

MOLTO BENE LE IBRIDE

A contribuire al raggiungimento di questo risultato record i modelli ibridi dotati della tecnologia Hybrid+, il full hybrid di MG che ha portato il marchio a posizionarsi al secondo gradino del podio dell’ibrido, affiancando i leader storici della tecnologia ibrida che rappresenta oggi oltre il 40% delle vendite di auto nel mercato italiano. Tecnologa Hybrid+ che ha contribuito ad una crescita della proposta elettrificata di MG che chiude il 2025 con una quota di Hybrid+, Plug-in Hybrid e EV che supera il 50% nel mix di gamma.

L’IBRIDO DI MG

Nel corso del 2025, MG ha completato l’introduzione della tecnologia Hybrid+ sui modelli MG ZS, MG HS e MG3. Complessivamente, nel corso dello scorso anno la casa automobilistica ha venduto 23.891 vetture full hybrid.

MG ZS, MG3 E MG HS

MG ZS è uno dei due modelli con cui MG è tornata sul mercato italiano nel 2021. Dal lancio, ne sono state vendute 82.887 unità. Il SUV che nel 2025 ha totalizzato 28.516 unità, è disponibile nella versione a benzina (15.116 unità) e da fine 2024 anche nella versione Hybrid+ (13.400 unità vendute nei 12 mesi del 2025).

La citycar MG3 ha raggiunto 13.375 unità nel 2025, di queste oltre la metà sono Hybrid+. Invece, MG HS mette a disposizione dei clienti una gamma completa di motorizzazioni, dalla versione a benzina, che rappresenta circa il 50% delle vendite del modello che nel 2025 ha totalizzato oltre 6.000 unità, alle ibride full e ricaricabile che si ripartiscono equamente il restante 50%.

Sul successo di MG del 2025 sul mercato italiano, il Country Manager e Vice President di SAIC Motor Italy si è così espresso: