MG Cyberster: la black edition debutta a Goodwood

Al Goodwood Festival of Speed 2025, MG ha alzato il sipario su una visione del futuro elettrizzante, tra edizioni speciali, concept provocatori e una nuova gamma high-tech che ridefinisce l’identità del marchio. Al centro della scena brilla la Cyberster Black, una versione esclusiva e tenebrosa della roadster due posti elettrica, affiancata dall’anteprima dei nuovi modelli MG IM5 e IM6, e da concept visionari come la Cyber X e l’audace ritorno della MG EX4.

Cyberster Black, un lato oscuro affascinante

Svelata in anteprima mondiale a Shanghai, lafa ora il suo debutto europeo a Goodwood. Questa edizione speciale, non destinata alla vendita, punta tutto sull’estetica: una vernice nera profonda e lucida,che donano una brillantezza sottile, quasi “magica” in movimento. La carrozzeria è completata da dettagli cromati, cerchi lucidi e pinze freno rosse, mentre l’abitacolo,, esprime un’eleganza sportiva e senza compromessi.

David Allison, responsabile prodotto di MG UK, ha suggerito che la Cyberster Black potrebbe rappresentare l’inizio di una nuova strategia per il modello di punta del brand: “Non rientra nella mentalità produttiva cinese, ma è il genere di operazione che dobbiamo fare: colori, interni, capote diverse per mantenere vivo l’interesse”.



La Cyberster Black non è in vendita… ma la Cyberster sì

Nel caso il nome non fosse abbastanza evocativo,è la vernice nera lucida e profonda, arricchita con particelle di vetro ultra-sottili. Il risultato? Un effetto scintillante ma discreto, che sotto la luce appare quasi magico, impreziosito da dettagli cromati, cerchi lucidi e pinze freno rosse. Anche l’interno segue ilcon finiture raffinate e atmosfera da bat-caverna con tetto scoperto.

Chi ha già iniziato a contare i risparmi resterà deluso: la Cyberster Black non sarà commercializzata. Si tratta di un esercizio di stile, una dimostrazione del potenziale estetico del modello. Tuttavia, rappresenta un chiaro segnale: MG è pronta a giocare con versioni speciali, personalizzazioni ed edizioni limitate per mantenere viva la curiosità intorno alla sua nuova sportiva elettrica. La versione standard della MG Cyberster è in vendita in Europa, anche in Italia.



Nata per celebrare il centenario di MG, laggressiva, futuristica, ma con richiami alle. Linee tese, fari anteriori a “freccia”, porte ad apertura verticale (a forbice) e un posteriore scolpito con fanali a forma di freccia LED. Il look è dinamico, giovane e pensato per stupire.

Sono previste due versioni:

Cyberster Standard con trazione posteriore:

Motore singolo da 340 CV

0-100 km/h in circa 5 secondi

Cyberster AWD Performance con doppio motore:

Potenza combinata di 510 CV

0-100 km/h in circa 3,2 secondi

Batteria e autonomia

Batterie agli ioni di litio da 77 kWh

Autonomia stimata tra 507 e 443 km a seconda della configurazione

Interni e tecnologia

Ampio display curvo digitale a tre schermi

Infotainment con intelligenza artificiale e assistente vocale

Sedili sportivi, finiture premium e volante a fondo piatto

Sistema audio surround di fascia alta

Edizioni limitate e varianti, un futuro modulabile

David Allison, lo ha ribadito chiaramente: la Cyberster Black è un “esperimento” che potrebbe anticipare l’arrivo di livree personalizzate, badge speciali, colorazioni inedite per la capote e interni su misura. L’idea è proporre piccole tirature – 150 o 250 esemplari – per creare un effetto collezione e aumentare il desiderio.

Immaginate una Cyberster Heritage Edition ispirata alle livree da corsa MG degli anni ‘60, oppure una Cyberster GT con finiture racing e assetto ribassato: le possibilità sono infinite, e MG sembra determinata a sfruttarle tutte. Con prezzi a partire da circa 63.000 euro, la MG Cyberster punta a essere la prima vera cabrio elettrica sportiva “accessibile”, almeno rispetto a rivali come Porsche Taycan o Tesla Roadster (quando e se arriverà). Unisce prestazioni da supercar, stile da concept e tecnologia da salotto connesso. E con le future edizioni speciali già in cantiere, non sarà mai la stessa auto due volte.