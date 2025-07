MG Cyber ​​X potrebbe essere messo in vendita entro 2 anni come "erede spirituale" della Suzuki Jimny

MG ha portato diverse novità al Goodwood Festival of Speed ​​del 2025 tra cui le nuove IM5 e IM6. A questo importante appuntamento, la casa automobilistica ha portato anche il particolarissimo concept MG Cyber ​​X che aveva svelato al Salone Auto di Shanghai che si era svolto ad aprile. Stile squadrato come la Mercedes Classe G, fari a scomparsa e ovviamente una motorizzazione 100% elettrica anche se le specifiche di preciso non sono mai state dettagliate. Sul futuro di questo particolare SUV con vocazione off-road la casa automobilistica era stata sempre vaga ma, adesso, c’è qualche novità che arriva proprio da Goodwood. A quanto pare MG Cyber ​​X potrebbe diventare un modello di produzione nel giro di un paio di anni. A riferirlo è il responsabile di prodotto e pianificazione per il Regno Unito, David Allison, parlando con i colleghi di AutoExpress.

POSSIBILE DEBUTTO TRA 2 ANNI

Allison ha affermato che sarebbe “molto favorevole" al lancio da parte di MG di una versione di produzione della Cyber ​​X e che potrebbe vederlo accadere “entro i prossimi due anni". Si tratta di un modello che punta ad avvicinare una clientela più giovane che cerca un veicolo in grado di poter affrontare un po’ tutte le strade. La Cyber ​​X presenta infatti un design squadrato e verticale nonostante sia un veicolo elettrico, il che suggerisce che MG stia dando priorità ad uno stile fuoristrada più aggressivo piuttosto che all’efficienza. Allison ha poi aggiunto che il modello di produzione potrebbe essere un po’ più piccolo e diventare una sorta di “successore spirituale della Suzuki Jimny“.



UNA NUOVA ARCHITETTURA

Un nuovo modello che quindi potrebbe avere appeal soprattutto tra i più giovani e che per caratteristiche non andrebbe a cannibalizzare le vendite degli altri SUV di casa MG. Come evidenzia Allison, chi compra una Cyber ​​X non comprerebbe mai una ZS.

Presentando il concept MG Cyber ​​X, la casa automobilistica aveva raccontato che sarà basato sulla più recente piattaforma E3 di SAIC e sarà tra i primi modelli MG ad adottare questa nuova architettura. La piattaforma adotta una struttura CTB (cell-to-body), in cui la batteria è parte integrante diventando un elemento strutturale, contribuendo al miglioramento della rigidità strutturale della scocca. MG afferma che il nuovo SUV sarà anche tra i primi modelli a ricevere il nuovo sistema operativo Zebra 3.0. Ci sarà davvero una versione di produzione tra un paio di anni? Il concept è piaciuto e quindi è possibile che arrivi davvero. Non rimane che attendere novità.



