Chi vende più batterie per auto elettriche nel 2025?

Nel periodo gennaio-maggio 2025 la richiesta di batterie per veicoli elettrici (Ibride + Plug-in + elettriche) è stata di circa 401,3 GWh, con una crescita del 38,5% su base annua. Questo è quanto emerge dal nuovo rapporto di SNE Research che ha scattato una fotografia del mercato globale delle batterie per i veicoli elettrici. Le posizioni di vertice dei maggiori produttori non cambiano con CATL sempre in prima posizione con oltre il 38% di mercato. CATL che stacca nettamente BYD e LG Energy Solution. Il mercato delle batterie rimane sempre saldamente nelle mani delle aziende cinesi con l’Europa non pervenuta nelle posizioni di vertice, visto il suo forte ritardo in questo settore. Da tempo ci sono propositi per provare a recuperare il tempo perso ma il lavoro da fare è moltissimo, sempre che sia davvero possibile.

CATL, BYD E LG ENERGY SOLUTION: ECCO LA TOP 10

Veniamo quindi alla classifica del 2025 del mercato delle batterie per i veicoli elettrici del periodo gennaio-maggio. Come già anticipato, primo posto per CATL con una crescita del 40,6% e un market share del 38,1%. L’azienda cinese sta continuando ad investire per crescere e oggi i suoi prodotti sono utilizzati da molti marchi globali e non solamente da quelli cinesi. Inoltre, sono già state annunciate batterie di nuova generazione che permetteranno a CATL di rafforzare la sua leadership. Secondo posto per BYD con una crescita del 57,1% e una quota di mercato del 17,4%. Crescita che riflette l’andamento delle vendite della casa automobilistica che sta diventando sempre di più una protagonista del mercato globale. Per LG Energy Solution, invece, un market share del 10% e una crescita più contenuta del 14,3%. Nella TOP 10, le uniche aziende con il segno meno sono Samsung SDI e Panasonic. Vediamo quindi la classifica nel dettaglio.