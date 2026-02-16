Nuova Mercedes GLA 2026, cambia tutto: un render se la immagina così

Mercedes sta lavorando al rinnovo della sua gamma di vetture e tra il 2026 e il 2027 lancerà davvero tante novità. Abbiamo già visto le nuove CLA, GLC elettrica e GLB. Tra i nuovi modelli in arrivo c’è anche la nuova Mercedes GLA che è destinata ad evolvere sensibilmente. Andrà a posizionarsi sotto la nuova GLB e poggerà sulla piattaforma MMA che permetterà di offrire questo nuovo modello sia con motorizzazioni ibride e sia 100% elettriche. Ma come evolverà la nuova Mercedes GLA rispetto al modello attuale? Foto spia ne abbiamo già viste e proprio partendo da questi scatti e dalle ultime indiscrezioni, c’è chi ha provato ad immaginarsi l’aspetto del SUV, come nel render che proponiamo.

COME CAMBIA LA NUOVA MERCEDES GLA

Il frontale, in particolare, sarà ridisegnato e adotterà una griglia più grande che potrebbe presentare alcune somiglianze con quella della nuova GLC elettrica. Inoltre, dovrebbe presentare fari dalle nuove forme, simili a quelli della nuova GLB, con la firma luminosa a stella. Le proporzioni complessivamente non dovrebbero cambiare molto e le portiere dovrebbero presentare maniglie a filo con la carrozzeria. Al posteriore ritroveremo ancora la firma luminosa a stella nei gruppi ottici.

Per quanto riguarda l’abitacolo, la struttura ricalcherà verosimilmente quella della nuova CLA. Dunque, tanta tecnologia e soprattutto la possibilità di poter arrivare a disporre dell’MBUX Superscreen. Dunque la plancia sarà dominata dalla presenza di 3 schermi. Il primo (10,25 pollici) e il secondo (14,6 pollici) per la strumentazione digitale ed il sistema infotainment. Il terzo (optional da 14 pollici), invece, sarà dedicato al passeggero anteriore che potrà accedere a molteplici opzioni per l’intrattenimento, compreso un ampio database di giochi. Sempre parlando di tecnologia, non mancheranno tutti gli ultimi sistemi ADAS che la casa automobilistica ha messo a punto per le sue più recenti vetture.

IBRIDA ED ELETTRICA

Grazie alla piattaforma MMA, la nuova Mercedes GLA sarà sia elettrica e sia ibrida. I powertrain saranno essenzialmente i medesimi visti sulla nuova CLA. Le versioni elettriche potranno contare su potenze fino a 260 kW grazie alla presenza di due motori che consentiranno di disporre pure della trazione integrale. L’architettura a 800 V permetterà di poter effettuare ricariche ad altissima potenza. Per quanto riguarda la versione ibrida, sotto al cofano ci sarà un 4 cilindri turbo di 1,5 litri Mild Hybrid. L’unità sarà in grado di arrivare ad erogare 100, 120 o 140 kW e sarà abbinata ad una trasmissione a doppia frizione a otto velocità dalle dimensioni compatte dove all’interno è presente un’unità elettrica da 20 kW alimentata da una batteria con una capacità di 1,3 kWh. Il debutto è atteso entro la fine del 2026.