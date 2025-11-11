Nuova Mercedes GLA elettrica, ecco le foto spia della versione AMG

La nuova Mercedes GLA arriverà il prossimo anno e sarà tutta nuova dato che poggerà sulla piattaforma MMA, la stessa utilizzata per la nuova CLA. Il nuovo SUV sarà proposto sia con motorizzazioni elettriche e sia ibride. Si tratta di un modello molto importante che fa parte del piano di rinnovamento della gamma della casa automobilistica tedesca. Anche la nuova GLA 2026 sarà proposta in versioni più sportive firmate AMG e la prova arriva dalle ultime foto spia che mostrano la versione ad alte prestazioni del SUV elettrico all’esterno del centro di ricerca e sviluppo Mercedes, vicino al Nürburgring.

LOOK PIÙ AGGRESSIVO

La nuova Mercedes AMG GLA protagonista delle foto spia appare ancora camuffata con pellicole che coprono la carrozzeria. Tuttavia, si vedono diverse cose interessanti. Rispetto alla GLA “base" che abbiamo già visto in diversi scatti spia, questa ha cerchi in lega specifici AMG più grandi da cui si intravede un impianto frenante maggiorato. L’assetto appare più basso rispetto alla GLA “standard" a rimarcare ulteriormente il DNA più sportivo di questo modello. Il camuffamento non permette di vederlo ma probabilmente ci saranno alcune modifiche estetiche che serviranno anche a dare un look più aggressivo al SUV elettrico. Le foto non mostrano l’abitacolo. La nuova GLA dovrebbe comunque offrire interni simili a quelli della nuova CLA. Per la versione AMG possiamo aspettarci sedili sportivi e rivestimenti dedicati.

MOTORE

Sebbene i dettagli tecnici esatti non siano stati confermati, ci aspettiamo che la nuova Mercedes GLA 2026 adotti i medesimi powertrain della nuova CLA. Questo significa che il modello top di gamma sarà equipaggiato con un doppio motore da 260 kW alimentato da una batteria con una capacità di 85 kWh. La versione AMG che dovrebbe debuttare dopo le versioni “standard", pare che posa essere dotata dei motori a flusso assiale sviluppati da Yasa. Si parla di powertrain con avanzate funzionalità di torque vectoring e secondo alcune indiscrezioni, la potenza dovrebbe essere di poco superiore ai 500 CV. Non rimane quindi che attendere ulteriori novità sull’introduzione della nuova Mercedes GLA che sarà una delle più importanti novità che la casa automobilistica tedesca svelerà il prossimo anno.