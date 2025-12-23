Mercato auto Europa, novembre 2025 chiude in positivo: boom di elettriche e Plug-in

Il mese di novembre 2025 si è chiuso con 887.491 nuove immatricolazioni in Unione Europea, pari ad una crescita del 2,1%. Volendo includere anche i Paesi EFTA e il Regno Unito, si sale a quota 1.079.563, cioè più 2,4% rispetto allo stesso mese del 2024. Nel cumulato, cioè nei primi 11 mesi dell’anno in UE ci sono state 9.860.092 registrazioni pari ad una crescita dell’1,4%. Si sale a 12.098.65 (+1,9%) includendo Paesi EFTA e Regno Unito. Questi sono i numeri che ha condiviso ACEA che ha scattato una fotografia del mercato auto europeo.

CRESCONO LE AUTO ELETTRICHE

Nel mese di novembre le auto elettriche hanno fatto segnare 188.730 immatricolazioni in Unione Europea, pari ad una crescita del 44,1%. Nei primi undici mesi del 2025 , sono state immatricolate 1.662.399 nuove auto elettriche, che hanno conquistato il 16,9% della quota di mercato dell’UE. I quattro mercati più grandi dell’UE, che insieme rappresentano il 62% delle immatricolazioni delle BEV, hanno registrato questi incrementi: Germania (+41,3%), Belgio (+10,2%), Paesi Bassi (+8,8%) e Francia (+9,1%). Passiamo alle ibride che continuano a mostrare un segno positivo con 301.81 (+4,2%) immatricolazioni in Unione Europea a novembre. I dati da gennaio a novembre 2025 hanno inoltre mostrato un aumento delle immatricolazioni di nuove auto ibride nell’UE, che hanno raggiunto le 3.408.907 unità, trainate dalla crescita nei quattro mercati principali: Spagna (+26%), Francia (+24,2%), Germania (+8,7%) e Italia (+7,9%). I modelli ibridi rappresentano il 34,6% del mercato totale dell’UE.

Bene anche le Plug-in a novembre con 91.699 nuove registrazioni in Unione Europea (+38,4). Nei primi 11 mesi dell’anno si è raggiunta quota 912.723 immatricolazioni (+33,1%). Questo risultato è stato trainato dall’aumento dei volumi in mercati chiave come Spagna (+113%), Italia (+80,6%) e Germania (+62,7%). Di conseguenza, le auto ibride plug-in rappresentano ora il 9,3% delle immatricolazioni di auto nell’UE.

MALE BENZINA E DIESEL

In calo le immatricolazioni delle auto a benzina: 206.448 a novembre in Unione Europea (-21,9%). Da gennaio a novembre, le immatricolazioni di auto a benzina sono diminuite del 18,6%, con cali in tutti i principali mercati. La Francia ha registrato il calo più netto, con un crollo delle immatricolazioni del 32,1%, seguita da Germania (-22,4%), Italia (-17,4%) e Spagna (-14,6%). Con 2.665.739 nuove auto immatricolate finora, la quota di mercato della benzina è scesa al 27% dal 33,7% dello stesso periodo dell’anno scorso. Male anche il diesel con 70.120 immatricolazioni a novembre (-23,2%). Nei primi 11 mesi dell’anno, il mercato delle auto diesel è diminuito del 24,4%, con una quota del 9%.

GRUPPI AUTO

Veniamo, adesso, ai risultati (novembre 2025) dei principali Gruppi automobilistici a livello dell’Unione Europea. Il Gruppo Volkswagen ha chiuso con un +3,5% (Volkswagen -0,5%; Skoda +4%; Audi +10,8%; Seat -0,2%; Cupra +23,6%; Porsche -28,2%). A seguire Stellantis con un +0,3% (Peugeot -11,3%; Fiat +22,3%; Opel +5%; Citroen +14,8%; Jeep -14,7%; DS -35,7%; Alfa Romeo -9,1%; Lancia/Chrysler +20,7%) e il Gruppo Renault con una crescita del 2,3% (Renault +4,8%; Dacia -1,6%; Alpine +170,2%).