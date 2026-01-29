Rolls-Royce: avvistato sulla neve il nuovo SUV elettrico | Foto spia

Rolls-Royce è già al lavoro sul fronte dei test invernali per il suo secondo modello elettrico. Un SUV vero e proprio, di taglia grande, con proporzioni che richiamano da vicino quelle del Cullinan. L’obiettivo è chiaro. Posizionarsi sullo stesso terreno del primo elettrico Bentley, oggi ancora in fase di sviluppo.

Le prime apparizioni del nuovo modello arrivano dalla Svezia, più precisamente dal centro prove del BMW Group ad Arjeplog. Un ambiente estremo, scelto non a caso per mettere alla prova le auto nelle condizioni più dure. Le foto circolate mostrano un veicolo che sembra già piuttosto maturo, con pochi margini per grandi cambiamenti, indizio che lo sviluppo è ormai ben oltre le fasi iniziali.

La base tecnica e il possibile legame con la Spectre

Come il resto della gamma Rolls-Royce, anche questo nuovo SUV elettrico poggerà sulla piattaforma Architecture of Luxury. È la stessa architettura utilizzata su tutti i modelli attualmente in produzione, inclusa la Spectre coupé, primo veicolo elettrico della Casa britannica.

Ed è proprio la Spectre a fornire qualche riferimento concreto. Il modello utilizza una batteria da 102 kWh, dichiara un’autonomia di 530 Km e, nella configurazione più estrema Black Badge, arriva a erogare fino a 650 cavalli grazie a un sistema a doppio motore elettrico.

Nel caso del nuovo SUV, però, lo scenario potrebbe essere leggermente diverso. Non è escluso, infatti, che Rolls-Royce possa attingere alle tecnologie di nuova generazione sviluppate da BMW, in particolare batterie e motori appartenenti alla famiglia “Gen6”. Si tratta delle stesse soluzioni destinate a debuttare sulla futura gamma elettrica Neue Klasse, che prenderà il via con il nuovo SUV iX3.

Resta comunque un punto aperto. La reale compatibilità di queste tecnologie con la piattaforma Architecture of Luxury. Un aspetto tecnico che potrebbe rappresentare uno dei principali elementi di complessità del progetto.

Quando arriverà e il confronto diretto con Bentley

Per quanto riguarda le tempistiche, il nuovo SUV elettrico Rolls-Royce dovrebbe essere svelato nei prossimi mesi, con un arrivo sul mercato previsto indicativamente circa un anno dopo. Una strategia che ricalcherebbe quanto già visto con la Spectre, individuata durante i test alla fine del 2021, presentata ufficialmente nell’ottobre 2022 e poi consegnata ai clienti dodici mesi più tardi.

Nel frattempo, Bentley non resta a guardare. Il marchio rivale ha già annunciato che il suo primo modello elettrico, definito come un “SUV urbano”, verrà presentato nell’ultimo trimestre del 2026.

Al momento, tuttavia, Rolls-Royce mantiene il massimo riserbo. Nessun dettaglio ufficiale è stato diffuso sul nuovo SUV e, contattata da Autocar, l’azienda si è limitata a far sapere, tramite un portavoce, di non poter commentare i propri piani di prodotto futuri.