Xiaomi SU7, la nuova generazione accelera e si ricarica con tempi record

Dimenticate i tempi in cui Xiaomi era solo sinonimo di smartphone e domotica. Già un po’ il colosso cinese ha deciso di scendere in pista e non ha nessuna voglia di fermarsi. La nuova generazione della Xiaomi SU7 non è una semplice evoluzione, ma si presenta come la “l’inizio di una nuova era”, una berlina elettrica affilata che punta dritto al cuore del segmento C di lusso, riportando al centro dell’ideale il piacere di guida. Un concetto fin troppo bistrattato negli ultimi tempi.

Muscolosa e tecnologica

Il linguaggio comunicativo della nuova SU7 è più caro che mai: muscoli e tecnologia incastonati in un corpo vettura di cinque metri. La silhouette mantiene le proporzioni della serie originale, con un passo di tre metri che garantisce una presenza scenica importante. Tuttavia, è nei dettagli che Xiaomi che è andata a ricercare la propria idea di eccellenza. I nuovi colori — come il Viridian Green, arricchito da particelle di malachite, o il vibrante Blazing Red — sembrano cambiare tonalità a seconda di come la luce va a sfiorare la carrozzeria.

La nuova griglia di aspirazione, più sportiva, non è solo lì per estetica a ricordare il vecchio mondo termico, ma nasconde un radar a onde millimetriche 4D che potenzia l’intelligenza del veicolo. E per chi si esalta al cospetto di dettagli tecnici, i cerchi da 21″ Dual Plum Blossom sono piccoli capolavori di ingegneria, con una texture a “scaglie di drago” ottenuta dopo sei ore di fresatura di precisione. Persino il bagagliaio anteriore da 105 litri è diventato “intelligente”, con otto modalità di apertura diverse, inclusi i comandi vocali.

Un salotto iper-tecnologico

A bordo si entra in quello che può essere definito senza affanno come un autentico salotto tecnologico. Xiaomi ha rivestito quasi ogni centimetro di materiali soft-touch certificati OEKO-TEX, garantendo un lusso che si può toccare anche con mano. Il conducente siede su un sedile regolabile in 18 direzioni, mentre il passeggero può godersi una configurazione a gravità zero a 123° con massaggio dedicato.

L’abitacolo è avvolta dalla più lunga illuminazione ambientale della categoria (3.636 mm) e, sulla versione Max, il silenzio è quasi assoluto grazie a vetri acustici laminati e materiali fonoassorbenti che portano il comfort ai livelli di una ammiraglia di segmento superiore. Inoltre, c’è spazio anche per cullare i sensi: tre fragranze esclusive realizzate con il brand DOCUMENTS e un frigorifero a cassetto con compressore indipendente che raffredda in tempi record. Insomma, modernità che a molti piacciono.

Autonomia e prestazioni da record

Non è tutta fredda bellezza quella che ruota attorno alla nuova Xiaomi SU7, perché intorno al powertrain pulsa il centro nevralgico delle emozioni. L’intera gamma monta il motore HyperEngine V6s Plus capace di girare a 22.000 giri al minuto. Tradotto in numeri, significa scattare da 0-100 km/h in soli 3,08 secondi (nella versione Max) e spingersi fino a una velocità massima di 265 km/h.

Per gli ingegneri cinesi non si tratta solo di una dimostrazione di forza bruta, ma è qualcosa di più. Ad accompagnare tutta questa energia, infatti, c’è la precisione: lo Smart Chassis 2.0, con sospensioni a doppio braccio oscillante e molle ad aria, rileva il terreno e si adatta in tempo reale per assorbire ogni asperità. E per chi soffre di ansia da ricarica c’è un calmante “naturale": con l’ultra-fast charging si recuperano 670 km di autonomia in soli 15 minuti. L’autonomia totale è da record, raggiungendo i 902 km (CLTC) nella versione Pro.

L’intelligenza è affidata ai chip Snapdragon 8 Gen 3 e NVIDIA DRIVE AGX Thor, che gestiscono l’ecosistema Xiaomi HyperOS e l’assistente vocale XiaoAi, ora capace di conversazioni naturali e di parcheggiare l’auto seguendo semplici ordini vocali dall’esterno. Infine, la sicurezza della SU7 è paragonabile a fortezza: una struttura Armor-Cage in acciaio ad altissima resistenza (2.200 MPa) e nove airbag di serie proteggono l’equipaggio, mentre la batteria vanta un rivestimento “antiproiettile" derivato dalla SU7 Ultra.

Il listino prezzi

Per chi si chiedesse qual è il prezzo di questo concentrato di tecnologia moderna, beh, in Cina la nuova Xiaomi SU7 parte da 219.900 RMB per la Standard, passando per i 249.900 RMB della Pro, fino ai 303.900 RMB (circa 40.000 euro al cambio attuale) necessari per il top di gamma Max. In Europa, però, non vedremo cifre di questo genere.