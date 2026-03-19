Noleggio flessibile fino a 12 mesi: è il momento di scegliere Sixt+

Sixt è un punto di riferimento del settore del noleggio, garantendo tante soluzioni per gli automobilisti alla ricerca di un veicolo con condizioni molto vantaggiose. Tra le offerte disponibili c’è anche Sixt+, che rappresenta la soluzione giusta per un noleggio flessibile.

L’abbonamento permette di noleggiare un’auto per 1, 6 o 12 mesi, con la possibilità di mettere in pausa l’abbonamento oppure di cambiare modello in qualsiasi momento, andando a scegliere tra una gamma ricca e articolata, in grado di soddisfare tutte le esigenze.

Il servizio non ha costi di iscrizione e prevede tasse e manutenzione incluse nel canone di noleggio. Per verificare subito i modelli disponibili e i relativi costi basta visitare il sito ufficiale di Sixt tramite il box qui di sotto.

Perché scegliere Sixt+

Sixt+ è la soluzione di noleggio flessibile dedicata agli automobilisti che hanno bisogno di un’auto per un periodo di tempo superiore ai pochi giorni di un tradizionale noleggio breve.

Chi ha bisogno di un’auto per un mese o anche per un anno ha la possibilità di scegliere l’abbonamento flessibile di Sixt+ che si caratterizza per:

disponibilità immediata dell’auto selezionata (ritiro in massimo 4 giorni)

dell’auto selezionata (ritiro in massimo 4 giorni) tasse e manutenzione incluse nel canone di noleggio

nel canone di noleggio massima flessibilità nella durata con possibilità di mettere in pausa e cambiare modello in qualsiasi momento

nella durata con possibilità di mettere in pausa e cambiare modello in qualsiasi momento nessun costo di iscrizione

canone mensile a partire da 549 euro (con le offerte attuali)

(con le offerte attuali) un’ ampia gamma di modelli (city car, berline, SUV con la possibilità anche di scegliere vetture elettriche)

(city car, berline, SUV con la possibilità anche di scegliere vetture elettriche) modelli disponibili anche per giovani a partire da 18 anni

Scegliere il modello da noleggiare e richiedere l’attivazione dell’abbonamento è semplicissimo. Per tutti i dettagli in merito basta raggiungere il sito ufficiale, tramite il box qui di sotto, e accedere alla sezione dedicata agli abbonamenti Sixt+, andando poi a selezionare il modello e prenotare il ritiro.