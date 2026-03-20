Assicurazione auto online Verti: l'offerta per contrastare il caro RC Auto

Gli ultimi dati dell’Osservatorio di Segugio.it mostrano un rialzo del premio medio RC Auto del +9,97% su base annua, prendendo come riferimento i 491,44 euro di febbraio 2026 contro i 446,89 euro di febbraio 2025. Un problema non da poco per i tanti automobilisti che si trovano a rinnovare la loro polizza auto nel mese di marzo o, al più tardi, nelle prime settimane di aprile.

In loro soccorso arriva però l’assicurazione auto online Verti, che proprio in questi giorni sta proponendo uno sconto fino al 36% sulla RC Auto. Per beneficiare della scontistica massima occorre soddisfare determinati requisiti, ad ogni modo è sempre valido lo sconto web del 10% per tutti gli utenti che completano preventivo e acquisto direttamente sul sito ufficiale.

La promozione di Verti

La compagnia online Verti, appartenente al colosso assicurativo spagnolo MAPFRE, propone una polizza auto a prezzi competitivi e personalizzabile, grazie alle numerose garanzie accessorie messe a disposizione. Inoltre, chi vuole può scegliere di pagare la polizza in rate mensili, trimestrali o semestrali.

Tornando allo sconto massimo del 36%, i requisiti da soddisfare sono i seguenti: essere un nuovo cliente Verti, avere un’auto Dacia immatricolata dopo il 1° agosto 2025, disporre della prima classe di merito, non avere avuto sinistri stradali negli ultimi 11 anni, oltre che aggiungere le polizze Tutela giudiziaria, Assistenza stradale, Infortuni del conducente e Incendio&furto, più l’opzione Carrozzerie convenzionate.

Occorre poi sottolineare come preventivo e acquisto siano da completare online con PayPal, carta di credito o bonifico bancario. A proposito del calcolo del preventivo, gli unici dati richiesti sono la targa del veicolo da assicurare e la data di nascita del proprietario; dopodiché è sufficiente aggiungere il segno di spunta accanto alla voce “Ho letto e accetto l’Informativa Privacy”, per poi cliccare sul pulsante “Fai un preventivo”.

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